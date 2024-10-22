Ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу - Transparency International Georgia
Київ • УНН
Transparency International Georgia опублікувала тривожний звіт про стан демократії в країні. Організація відзначає погіршення ситуації в антикорупційній сфері, судовій системі, парламентському нагляді та медіа-середовищі.
Transparency International Georgia заявляє, що ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Організація опублікувала звіт за чотирма напрямками за останні чотири роки: антикорупційне середовище, судова система, парламентський нагляд та медіа-середовище.
Основні висновки:
процес присвоєння держави продовжувався та поглиблювався;
безкарність корупції на високому рівні досягла рівня клептократії;
у судовій системі ще більше зміцнилося кланове правління;
парламентський нагляд залишався формальністю;
для критично налаштованих ЗМІ сформувалося вороже середовище, а журналістика стала небезпечною професією.
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