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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3912 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу - Transparency International Georgia

Київ • УНН

 • 16309 перегляди

Transparency International Georgia опублікувала тривожний звіт про стан демократії в країні. Організація відзначає погіршення ситуації в антикорупційній сфері, судовій системі, парламентському нагляді та медіа-середовищі.

Ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу - Transparency International Georgia

Transparency International Georgia заявляє, що ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Організація опублікувала звіт за чотирма напрямками за останні чотири роки: антикорупційне середовище, судова система, парламентський нагляд та медіа-середовище.

Основні висновки:

процес присвоєння держави продовжувався та поглиблювався;

безкарність корупції на високому рівні досягла рівня клептократії;

у судовій системі ще більше зміцнилося кланове правління;

парламентський нагляд залишався формальністю;

для критично налаштованих ЗМІ сформувалося вороже середовище, а журналістика стала небезпечною професією.

Шпигуни рф контролювали Грузію довгі роки – Bloomberg22.10.24, 15:01 • 16134 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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