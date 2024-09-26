Двойные стандарты Еревана: Армения стала основной страной для теневого экспорта в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на прозападную риторику, Армения остается в орбите экономических интересов россии. Страна стала ключевым реэкспортером российских товаров, в частности алмазов, помогая Кремлю обходить западные санкции.

Армения, несмотря на широко разрекламированный курс переориентации на Запад - в реальности до сих пор остается в пуле экономических и политических интересов россии. А экономический рост страны основан исключительно на российском реэкспорте. Только бриллиантами Армения "наторговала" в пользу кремля более 500 миллионов долларов. Об этом пишет "Фокус", передает УНН.

С начала этого года ЕС принял 13-тый и 14-тый пакеты антироссийских санкций. Суммарно в них включены 310 физических и юридических лиц из восьми стран, "активно участвующих в обходе санкций ЕС". Однако среди них, как и прежде, нет основного логистического хаба путина, который более двух лет помогает ему обходить санкции. "Прозападной" Армении позволяют нарушать режим ограничений, несмотря на громкий девиз Еврокомиссии о "неотступном преследовании тех, кто помогает России обходить санкции".

Согласно UN Comtrade Database (база данных статистики международной торговли ООН), в 2023 г. в Армению ввезли 3,5 млн карат обработанных и необработанных алмазов примерно на $561 млн. При этом 48% камней поступило из РФ. За тот же 2023 год из Армении экспортировали рекордное количество алмазов — примерно 4,5 млн карат. В связи с этим в июле Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сделал вывод: "Данные о внешней торговле указывают на то, что на экспорт в основном идут необработанные камни, а не бриллианты, ограненные армянскими мастерами. То есть Армения стала реэкспортером, транзитной страной". Факт реэкспорта признают даже армянские экономисты. "Если Армения в 2023 г. экспортировала 4,5 млн каратов алмазов, что в 30 раз больше, чем произведено в самой республике, это уже кричащий факт набирающего обороты реэкспорта", - резюмировал экономист Агаси Тавадян в интервью Deutsche Welle.

В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, экспорт из Армении в рф вырос на беспрецедентные 187%. Тогда министр финансов Армении Ваге Ованнисян признал, что "значительную часть составляет реэкспорт". В том же году произошел ошеломительный скачок в росте ВВП, первый в истории Республики Армения – на почти 15%. Британский The Telegraph назвал такой экономический рост абсурдным: "Это делает ее (Армению) кандидатом на 3 место в списке самых быстрорастущих экономик мира… При населении едва в 3 млн человек и ВВП на душу населения менее одной десятой от среднего британца — это невозможные цифры. Но они реальны... Санкции просто не работают так, как должны. Кремль смог быстро и аккуратно обойти почти все барьеры, воздвигнутые на его пути".

Вышеперечисленные факты позволяют утверждать, что "переориентация" Армении на Запад является не более чем декорацией. Прикрываясь ею, Ереван продолжает служить важным экономическим партнером Москвы. Если Запад действительно хочет скорейшего окончания войны в Украине, то США и ЕС стоит перестать игнорировать роль Еревана в обходе москвой введенных ими же санкций.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика