Подвійні стандарти Єревану: Вірменія стала основною країною для тіньового експорту до рф

Вірменія, попри широко розрекламований курс переорієнтації на Захід, в реальності і досі лишається в пулі економічних та політичних інтересів росії. А економічний зріст країни базується виключно на російському реекспорті. Тільки діамантами Вірменія "наторгувала" на користь кремля більше 500 мільйонів доларів. Про це пише "Фокус", передає УНН.

З початку цього року ЄС прийняв 13-й та 14-й пакети антиросійських санкцій. Сумарно до них включено 310 фізичних та юридичних осіб з восьми країн, які "беруть активну участь в обході санкцій ЄС". Однак серед них, як і раніше, немає основного логістичного хаба путіна, який понад два роки допомагає йому оминати санкції. Прозахідній Вірменії дозволяють порушувати обмежувальний режим, незважаючи на гучний девіз Єврокомісії про "невідступне переслідування тих, хто допомагає росії обходити санкції".

Згідно з UN Comtrade Database (база даних статистики міжнародної торгівлі ООН), у 2023 р. до Вірменії ввезли 3,5 млн карат оброблених та необроблених алмазів приблизно на $561 млн. При цьому 48% каміння надійшло з рф. За той же 2023 рік з Вірменії експортували рекордну кількість алмазів - приблизно 4,5 млн карат. У зв'язку з цим у липні Центр з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP зробив висновок: "Дані про зовнішню торгівлю вказують на те, що на експорт в основному йдуть необроблені камені, а не діаманти, ограновані вірменськими майстрами. Тобто Вірменія стала реекспортером, транзитною країною". Факт реекспорту визнають навіть вірменські економісти. "Якщо Вірменія в 2023 р. експортувала 4,5 млн каратів алмазів, що в 30 разів більше, ніж вироблено в самій республіці, це вже кричущий факт реекспорту, що набирає обертів", - резюмував економіст Агасі Тавадян в інтерв'ю Deutsche Welle.

У 2022 році, коли росія вторглася в Україну, експорт з Вірменії до рф виріс на безпрецедентні 187%. Тоді міністр фінансів Вірменії Ваге Ованісян визнав, що "значну частину становить реекспорт". У тому ж році відбувся приголомшливий стрибок у зростанні ВВП, перший в історії Республіки Вірменія – майже на 15%. Британський The Telegraph назвав таке економічне зростання абсурдним: "Це робить її (Вірменію) кандидатом на 3 місце у списку економік світу, що найшвидше зростають… При населенні ледве в 3 млн осіб і ВВП на душу населення менше однієї десятої від середнього британця — це неможливі цифри. Але вони реальні... Санкції просто не працюють так, як мають. Кремль зміг швидко і обережно обійти майже всі бар'єри, споруджені на його шляху".

Перераховані вище факти дозволяють стверджувати, що "переорієнтація" Вірменії на Захід є не більш ніж декорацією. Прикриваючись нею, Єреван продовжує служити важливим економічним партнером Москви. Якщо Захід дійсно хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні, то США та ЄС варто перестати ігнорувати роль Єревана в обході Москвою введених ними санкцій.