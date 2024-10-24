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Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16528 перегляди

Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.

Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ

Між Вірменією та Азербайджаном "узгоджено всі принципові питання для встановлення фундаменту для миру".

Пише УНН з посиланням на Haqqin.

На сьогоднішній день, в узгодженому змісті договору формулює, адресує і вирішує всі питання, необхідні для встановлення міцного фундаменту для миру і нормалізації відносин між республікою Вірменія і азербайджанською республікою. Ми пропонуємо Азербайджану вже підписати цей договір

- заявив Пашинян на засіданні БРІКС+ у казані.

"Вірменія запропонувала Азербайджану забезпечити зв'язок із Нахчиваном із механізмами спрощених процедур прикордонного та митного контролю", - додав вірменський прем'єр.

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Також повідомлялося, що Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поговорили 24 жовтня напередодні пленарної зустрічі учасників БРІКС+. Точний зміст розмови невідомий.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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