Прем'єр Вірменії заявив, що Єреван і Баку обговорили всі питання для встановлення миру - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр Вірменії заявив про узгодження всіх принципових питань для встановлення миру з Азербайджаном. Єреван запропонував Баку підписати договір та забезпечити спрощений зв'язок із Нахчиваном.
Між Вірменією та Азербайджаном "узгоджено всі принципові питання для встановлення фундаменту для миру".
Пише УНН з посиланням на Haqqin.
На сьогоднішній день, в узгодженому змісті договору формулює, адресує і вирішує всі питання, необхідні для встановлення міцного фундаменту для миру і нормалізації відносин між республікою Вірменія і азербайджанською республікою. Ми пропонуємо Азербайджану вже підписати цей договір
"Вірменія запропонувала Азербайджану забезпечити зв'язок із Нахчиваном із механізмами спрощених процедур прикордонного та митного контролю", - додав вірменський прем'єр.
Ситуація у Грузії з погляду демократії викликає тривогу - Transparency International Georgia22.10.24, 16:00 • 16309 переглядiв
Також повідомлялося, що Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поговорили 24 жовтня напередодні пленарної зустрічі учасників БРІКС+. Точний зміст розмови невідомий.
Подвійні стандарти Єревану: Вірменія стала основною країною для тіньового експорту до рф26.09.24, 15:15 • 15062 перегляди