"Він тебе відлупцює": Ліндсі Грем попередив путіна про рішучі санкційні кроки від Трампа
Київ • УНН
Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп планує запровадити мита на країни, які купують російську нафту, зокрема Китай, Індію та Бразилію. Ці країни купують близько 80% дешевої російської нафти, підтримуючи російську військову машину.
Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трампзбирається запровадити мита на ті країни, які купують російську нафту. Зокрема йдеться про Китай, Індію і Бразилію, пише УНН з посиланням на коментар Грема для Fox News.
Деталі
путіне, настала твоя черга. Дональд Трамп – це Скотті Шеффлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він ось-ось тебе відлупцює. Трамп збирається запровадити мита на тих, хто купує російську нафту: Китай, Індію та Бразилію
Грем наголосив, що ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Таким чином, вони підтримують російську військову машину в русі.
Доповнення
Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні, застерігаючи путіна від ігнорування 50-денного терміну. У разі непокори рф загрожують мита до 100% на нафту для країн, що підтримують її військову машину, що нагадує жорсткі заходи США проти Ірану.
Законопроєкт про новий пакет санкцій проти росії отримує широку підтримку в Палаті представників США, кількість співавторів досягла 88. До ініціативи приєднався голова Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс, що посилює позиції документа.