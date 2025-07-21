Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трампзбирається запровадити мита на ті країни, які купують російську нафту. Зокрема йдеться про Китай, Індію і Бразилію, пише УНН з посиланням на коментар Грема для Fox News.

Деталі

путіне, настала твоя черга. Дональд Трамп – це Скотті Шеффлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він ось-ось тебе відлупцює. Трамп збирається запровадити мита на тих, хто купує російську нафту: Китай, Індію та Бразилію - заявив Грем.

Грем наголосив, що ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Таким чином, вони підтримують російську військову машину в русі.

Доповнення

Американський сенатор Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні, застерігаючи путіна від ігнорування 50-денного терміну. У разі непокори рф загрожують мита до 100% на нафту для країн, що підтримують її військову машину, що нагадує жорсткі заходи США проти Ірану.

Законопроєкт про новий пакет санкцій проти росії отримує широку підтримку в Палаті представників США, кількість співавторів досягла 88. До ініціативи приєднався голова Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс, що посилює позиції документа.