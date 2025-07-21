Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп собирается ввести пошлины на те страны, которые покупают российскую нефть. В частности, речь идет о Китае, Индии и Бразилии, пишет УНН со ссылкой на комментарий Грэма для Fox News.

Детали

путин, настал твой черед. Дональд Трамп – это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он вот-вот тебя отлупит. Трамп собирается ввести пошлины на тех, кто покупает российскую нефть: Китай, Индию и Бразилию - заявил Грэм.

Грэм подчеркнул, что эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Таким образом, они поддерживают российскую военную машину в движении.

Дополнение

Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине, предостерегая путина от игнорирования 50-дневного срока. В случае неповиновения рф грозят пошлины до 100% на нефть для стран, поддерживающих ее военную машину, что напоминает жесткие меры США против Ирана.

Законопроект о новом пакете санкций против россии получает широкую поддержку в Палате представителей США, количество соавторов достигло 88. К инициативе присоединился председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Майк Роджерс, что усиливает позиции документа.