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"Он тебя отлупит": Линдси Грэм предупредил путина о решительных санкционных шагах от Трампа

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп планирует ввести пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, в частности Китай, Индию и Бразилию. Эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти, поддерживая российскую военную машину.

"Он тебя отлупит": Линдси Грэм предупредил путина о решительных санкционных шагах от Трампа

Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп собирается ввести пошлины на те страны, которые покупают российскую нефть. В частности, речь идет о Китае, Индии и Бразилии, пишет УНН со ссылкой на комментарий Грэма для Fox News.

Детали

путин, настал твой черед. Дональд Трамп – это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он вот-вот тебя отлупит. Трамп собирается ввести пошлины на тех, кто покупает российскую нефть: Китай, Индию и Бразилию

- заявил Грэм.

Грэм подчеркнул, что эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Таким образом, они поддерживают российскую военную машину в движении.

Дополнение

Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине, предостерегая путина от игнорирования 50-дневного срока. В случае неповиновения рф грозят пошлины до 100% на нефть для стран, поддерживающих ее военную машину, что напоминает жесткие меры США против Ирана.

Законопроект о новом пакете санкций против россии получает широкую поддержку в Палате представителей США, количество соавторов достигло 88. К инициативе присоединился председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Майк Роджерс, что усиливает позиции документа.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Линдси Грэм
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
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