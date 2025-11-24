Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що тимчасово окупований Крим є частиною української держави і війна завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України. Про це Стефанчук заявив під час спільної прес-конференції із спікером Швеції Андреасом Норленом, передає УНН.

Я хочу подякувати, що питання Криму також було сприйнято усіма присутніми. Що Крим - це Україна, Крим - це частина української держави. І війна - завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України