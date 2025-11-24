Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 2560 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7614 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11877 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14721 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22740 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 23323 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15668 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13556 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11564 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9792 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 31582 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 27611 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 21281 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"24 листопада, 10:50 • 20925 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий24 листопада, 10:55 • 15206 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 114 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 22759 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 23336 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 41517 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 67099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Руслан Стефанчук
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 27795 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 31777 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 42444 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52867 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 54419 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук

Київ • УНН

 • 1676 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що окупований Крим є частиною України, і війна завершиться з його поверненням. Це було сказано під час прес-конференції зі спікером Швеції Андреасом Норленом.

Війна закінчиться після повернення Криму до складу України - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що тимчасово окупований Крим є частиною української держави і війна завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України. Про це Стефанчук заявив під час спільної прес-конференції із спікером Швеції Андреасом Норленом, передає УНН.

Деталі

Я хочу подякувати, що питання Криму також було сприйнято усіма присутніми. Що Крим - це Україна, Крим - це частина української держави. І війна - завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України

- сказав Стефанчук.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз, який брав участь у делегації для переговорів із США щодо мирного плану, заявив, що мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, частина пунктів була вилучена, частина - змінена.

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Руслан Стефанчук
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна