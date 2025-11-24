$42.270.11
16:43
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 5888 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 11361 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 14220 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 22018 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 22859 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 15540 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 13510 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 11517 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9736 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
13:47
Эксклюзив
13:47 • 22025 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20
Эксклюзив
13:20 • 22862 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 41213 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 66822 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Война закончится после возвращения Крыма в состав Украины - Стефанчук

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что оккупированный Крым является частью Украины, и война завершится с его возвращением. Это было сказано во время пресс-конференции со спикером Швеции Андреасом Норленом.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что временно оккупированный Крым является частью украинского государства и война завершается тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины. Об этом Стефанчук заявил во время совместной пресс-конференции со спикером Швеции Андреасом Норленом, передает УНН.

Подробности

Я хочу поблагодарить, что вопрос Крыма также был воспринят всеми присутствующими. Что Крым - это Украина, Крым - это часть украинского государства. И война – завершается тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины

- сказал Стефанчук.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз, участвовавший в делегации для переговоров с США по мирному плану, заявил, что мирного плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, часть пунктов была изъята, часть - изменена.

Павел Башинский

