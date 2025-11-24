Война закончится после возвращения Крыма в состав Украины - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что временно оккупированный Крым является частью украинского государства и война завершается тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины. Об этом Стефанчук заявил во время совместной пресс-конференции со спикером Швеции Андреасом Норленом, передает УНН.

Подробности

Я хочу поблагодарить, что вопрос Крыма также был воспринят всеми присутствующими. Что Крым - это Украина, Крым - это часть украинского государства. И война – завершается тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины - сказал Стефанчук.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз, участвовавший в делегации для переговоров с США по мирному плану, заявил, что мирного плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует, часть пунктов была изъята, часть - изменена.