Війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - Держсекретар США

Війну в Україні неможливо завершити військовим шляхом - її фіналом стане дипломатія. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформує УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

За словами Марко Рубіо, чим більше триває ця війна, тим більше втрачається життів.

Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на рф, якщо буде необхідно