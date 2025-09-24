Війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - Держсекретар США
Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що війну в Україні неможливо завершити військовим шляхом, її фіналом стане дипломатія. Він наголосив, що чим довше триває війна, тим більше втрачається життів.
За словами Марко Рубіо, чим більше триває ця війна, тим більше втрачається життів.
Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на рф, якщо буде необхідно
Держсекретар Сполучених Штатів додав, що ця війна має закінчитися якомога швидше.
"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", - сказав Рубіо.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США утримуються від жорстких санкцій проти Росії, щоб зберегти можливість бути посередником у досягненні миру. Він розкритикував європейські країни за продовження купівлі російського викопного палива.
