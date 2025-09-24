Война в Украине не может закончиться путем боевых действий - Госсекретарь США
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что войну в Украине невозможно завершить военным путем, ее финалом станет дипломатия. Он подчеркнул, что чем дольше длится война, тем больше теряется жизней.
По словам Марко Рубио, чем дольше длится эта война, тем больше теряется жизней.
Мы видим даже вероятность эскалации. За последние несколько дней мы видели рекордное количество ударов и также мы видим задействование дронов. Президент не раз заявлял, что есть возможность наложить дополнительные санкции на рф, если будет необходимо
Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что эта война должна закончиться как можно скорее.
"Если этого не произойдет, президент Дональд Трамп будет принимать меры, чтобы в дальнейшем эта агрессия дорого стоила", - сказал Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США воздерживаются от жестких санкций против России, чтобы сохранить возможность быть посредником в достижении мира. Он раскритиковал европейские страны за продолжение покупки российского ископаемого топлива.
