Війна Ізраїлю та ХАМАС: переговори про припинення вогню продовжили на 3 дні

Переговори в Каїрі щодо можливої угоди про припинення бойових дій в Газі є "позитивними" та будуть продовжені ще на три дні - дискусію продовжать чиновники нижчого рівня. Про це повідомив єгипетський чиновник в інтерв'ю New York Times у вівторок ввечері, передає УНН.

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Переговори про припинення вогню в охопленому війною секторі Газа, які тривають у столиці Єгипту Каїрі, згідно з інформацією єгипетської сторони є "продуктивними та серйозними". Втім, поки що не призвели до прориву, який привів би до остаточної угоди.

Зазначається, що переговори триватимуть ще три дні, протягом яких розглядатимуться нижчі рівні нової рамкової угоди, яка б гарантувала звільнення низки заручників і припинення бойових дій на кілька тижнів.

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