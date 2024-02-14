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Війна Ізраїлю та ХАМАС: переговори про припинення вогню продовжили на 3 дні

Війна Ізраїлю та ХАМАС: переговори про припинення вогню продовжили на 3 дні

Київ • УНН

 • 29119 перегляди

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі були продовжені ще на 3 дні для продовження роботи над угодою про припинення вогню.

Переговори в Каїрі щодо можливої угоди про припинення бойових дій в Газі є "позитивними" та будуть продовжені ще на три дні - дискусію продовжать чиновники нижчого рівня. Про це повідомив єгипетський чиновник в інтерв'ю New York Times у вівторок ввечері, передає УНН.

Деталі

Переговори про припинення вогню в охопленому війною секторі Газа, які тривають у столиці Єгипту Каїрі, згідно з інформацією єгипетської сторони є "продуктивними та серйозними". Втім, поки що не призвели до прориву, який привів би до остаточної угоди.

Зазначається, що переговори триватимуть ще три дні, протягом яких розглядатимуться нижчі рівні нової рамкової угоди, яка б гарантувала звільнення низки заручників і припинення бойових дій на кілька тижнів.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав до встановлення режиму припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази на шість тижнів.

Судді в Нідерландах у понеділок зобов'язали уряд Нідерландів припинити експорт зачастин винищувачів F-35 до Ізраїлю, зіславшись на явний ризик порушення міжнародного права.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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