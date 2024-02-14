Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня
Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире были продлены еще на 3 дня для продолжения работы над соглашением о прекращении огня.
Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы
Чешские фермеры планируют присоединиться к протестам на пограничных переходах вместе с другими европейскими фермерами, недовольными аграрной политикой ЕС и украинским импортом.
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.
На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО
14 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" коалиция представит отчет о подготовке истребителей F-16 для Украины.
ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины
россия завербовала более 140 сирийских наемников для борьбы против Украины, подготовив их на военных базах в Сирии.
Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав
В результате российского ракетного удара по больнице в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком, а еще шестеро пациентов, в том числе 6-месячный мальчик, получили ранения.
Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться
Из-за усиления миграционного давления со стороны россии Эстония предупредила, что может быть вынуждена закрыть некоторые пункты пересечения границы.
Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек
За сутки враг обстрелял Запорожскую область более 180 раз, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Армия рф ночью четыре раза обстреляла Сумскую область
Российские войска четыре раза обстреляли два населенных пункта в Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 10 взрывов от минометного и пулеметного огня.
Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.