Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня

Переговоры в Каире относительно возможного соглашения о прекращении боевых действий в Газе являются "положительными" и будут продолжены еще на три дня - дискуссию продолжат чиновники низшего уровня. Об этом сообщил египетский чиновник в интервью New York Times во вторник вечером, передает УНН.

Детали

Переговоры о прекращении огня в охваченном войной секторе Газа, которые продолжаются в столице Египта Каире, согласно информации египетской стороны являются "продуктивными и серьезными". Впрочем, пока не привели к прорыву, который привел бы к окончательному соглашению.

Отмечается, что переговоры продлятся еще три дня, в течение которых будут рассматриваться низшие уровни нового рамочного соглашения, которое бы гарантировало освобождение ряда заложников и прекращение боевых действий на несколько недель.

Напомним,

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал к установлению режима прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Секторе Газа на шесть недель.

Судьи в Нидерландах в понедельник обязали правительство Нидерландов прекратить экспорт зачастиц истребителей F-35 в Израиль, сославшись на явный риск нарушения международного права.

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