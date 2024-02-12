Суд зобов'язав Нідерланди припинити постачання запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю
Київ • УНН
Нідерландський суд зобов'язав уряд припинити експорт частин винищувачів F-35 до Ізраїлю через ризик порушення міжнародного права через їх можливе використання у військових діях.
Судді в Нідерландах у понеділок зобов'язали уряд Нідерландів припинити експорт зачастин винищувачів F-35 до Ізраїлю, зіславшись на явний ризик порушення міжнародного права, пише УНН з посиланням на AP.
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У грудні трійка правозахисних організацій подали цивільний позов до Нідерландів, стверджуючи, що владі необхідно переглянути експортну ліцензію у світлі воєнних дій Ізраїлю в секторі Газа. Вони стверджували, що постачання запчастин для літака робить Нідерланди співучасниками можливих воєнних злочинів.
У січні суд нижчої інстанції став на бік уряду, дозволивши йому продовжувати відправляти до Ізраїлю деталі, що зберігаються на складі в місті Войнсдрехт.
У понеділок судді Апеляційного суду Гааги скасували це рішення та зобов'язали уряд припинити експорт протягом семи днів. Рішення може бути оскаржене.
"Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані деталі F-35 будуть використані в серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права", - заявив суддя Бас Боеле, зачитуючи рішення, викликавши оплески кількох людей у залі суду.
Урядові юристи заявили, що заборона на передачу запчастин F-35 з Нідерландів буде фактично безглуздою, оскільки США можуть постачати їх з інших країн.
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