Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль

Судьи в Нидерландах в понедельник обязали правительство Нидерландов прекратить экспорт запчастей истребителей F-35 в Израиль, сославшись на явный риск нарушения международного права, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В декабре тройка правозащитных организаций подали гражданский иск к Нидерландам, утверждая, что властям необходимо пересмотреть экспортную лицензию в свете военных действий Израиля в секторе Газа. Они утверждали, что поставка запчастей для самолета делает Нидерланды соучастниками возможных военных преступлений.

В январе суд низшей инстанции встал на сторону правительства, разрешив ему продолжать отправлять в Израиль детали, хранящиеся на складе в городе Войнсдрехт.

В понедельник судьи Апелляционного суда Гааги отменили это решение и обязали правительство прекратить экспорт в течение семи дней. Решение может быть обжаловано.

"Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые детали F-35 будут использованы в серьезных нарушениях международного гуманитарного права", - заявил судья Бас Боэле, зачитывая решение, вызвав аплодисменты нескольких человек в зале суда.

Правительственные юристы заявили, что запрет на передачу запчастей F-35 из Нидерландов будет фактически бессмысленным, поскольку США могут поставлять их из других стран.

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