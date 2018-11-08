Відтепер українській науці стане легше отримати визнання у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. МОН вдвічі збільшило кількість вишів та наукових установ, які отримали за кошти бюджету передплату на Scopus і Web of Science. Відповідний наказ з повним переліком був оприлюднений 8 листопада 2018 року на сайті Міністерства. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“У 2018 році МОН надало доступ до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science для 135 вищих навчальних закладів, що удвічі більше, ніж торік”, — йдеться у повідомленні.
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Підключенням до баз будуть охоплені всі регіони країни — 24 області та м. Київ. Також МОН відслідковує, як підключені за кошти бюджету установи користуються базами. За його інформацією, українські науковці стали вп’ятеро частіше користуватися Scopus та Web of Science.
У 2019 році МОН планує забезпечити передплату не тільки для своїх вишів та наукових установ, а й для інших закладів — підпорядкованих НАН, галузевим академіям, МОЗ, МВС, Міноборони тощо.
Зазначимо, що Web of Science (компанія Thomson Reuters) і Scopus (видавництво Elsevier) є найбільшими науковими базами даних в світі, які грунтуються на обміні посиланнями у понад 21000 науково-технічних та медичних журналів приблизно 5000 міжнародних видань. База Scopus де-факто існує з 1996 року.
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Нагадаємо, українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро.