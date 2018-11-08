Відтепер українській науці стане легше отримати визнання у світі

КИЇВ. 8 листопада. УНН. МОН вдвічі збільшило кількість вишів та наукових установ, які отримали за кошти бюджету передплату на Scopus і Web of Science. Відповідний наказ з повним переліком був оприлюднений 8 листопада 2018 року на сайті Міністерства. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.