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Які галузі науки в Україні отримають "зелене світло": сім основних напрямів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабінет Міністрів затвердив постанову для оцінки розвитку науки за 7 напрямами з метою цільового фінансування найкращих вишів. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.

Які галузі науки в Україні отримають "зелене світло": сім основних напрямів

“В Україні фінансуватимуть наукові установи, які демонструють високий рівень досліджень, що мають перспективи розвитку, або змогли інтегрувати свою наукову діяльність у світовий простір. З цією метою запроваджується атестація вишів за 7 найбільш перспективними напрямами”, — йдеться у повідомленні.

Такими напрямами будуть:

  • Аграрні науки та ветеринарія (враховує галузі знань: аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина)
  • Воєнні науки та національна безпека (воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, цивільна безпека)
  • Гуманітарні науки та мистецтво (богослов’я, гуманітарні науки, культура і мистецтво)
  • Суспільні науки (журналістика, міжнародні відносини, освіта/педагогіка, право, соціальна робота, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування)
  • Біологія та охорона здоров’я (біологія, охорона здоров’я)
  • Математичні науки та природничі науки (математика та статистика, природничі науки)
  • Технічні науки (інформаційні технології, електроніка та телекомунікації, архітектура та будівництво, електрична інженерія, механічна інженерія, автоматизація та приладобудування, транспорт, хімічна та біоінженерія, виробництво та технології).

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Атестаційна оцінка визначатиметься за 100-бальною шкалою. У ній будуть враховуватися такі показники:

  • кадровий склад
  • фінансування (за загальним і спеціальним фондом)
  • обсяг коштів, спрямованих/залучених вишем на придбання обладнання
  • кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у базах “Scopus” та/або “Web of Science”, де додатковим показником буде коефіцієнт впливовості журналів;
  • кількість наукових видань, засновником (співзасновником) яких є університет, які індексуються у базах “Scopus” та/або “Web of Science”;
  • кількість працівників закладу (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій наукових видань, які індексуються у базах “Scopus” та/або “Web of Science”.

Водночас конкретна методика оцінювання буде розроблюватися МОН спільно з Нацрадою з розвитку науки і технологій.

За результатами оцінювання кожен науковий напрям вишу відноситимуть до однієї з трьох груп — А, Б, В — або визнаватимуть таким, що взагалі не пройшов атестацію.

  • У групі А будуть напрями університетів, дослідження яких мають важливе державне або світове значення, виконуються на світовому рівні;
  • у групі Б — що мають важливе значення для окремих галузей економіки, нацбезпеки, інших сфер, виконуються на високому професійному рівні;
  • у групі В — що мають значення для освітнього процесу в університеті, виконуються на задовільному професійному рівні.

Атестація проводитиметься не менш як раз на 5 років, однак не раніше ніж через рік для реорганізованого вишу або не раніше ніж через 3 роки для новоутвореного ЗВО. Вона буде обов’язковою для державних та комунальних закладів вищої освіти — окрім коледжів. Для державних та комунальних коледжів атестація проводитиметься на вимогу власника (засновника), а для всіх приватних ЗВО — за ініціативою закладу.

Проведення атестації організовуватиме МОН. Для цього при Міністерстві створять спеціальну атестаційну комісію та 7 експертних груп за науковими напрямами. До їх складу входитимуть представники вишів, МОН та інших відомств, до сфери управління яких належать університети, НАН, національних галузевих академій наук, Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій, представників громадських наукових організацій із всеукраїнським статусом. Водночас кількість представників закладів, підпорядкованих МОН, і працівників центрального апарату МОН не повинне перевищувати 50% загального складу атестаційної комісії.

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Комісія та експертні групи аналізуватимуть, робитимуть експертну оцінку та готуватимуть висновок щодо результатів атестації. Загалом атестація матиме 6 етапів:

  • подання вишами до МОН заявки та інформаційних матеріалів
  • проведення експертного оцінювання (у термін до 25 днів)
  • подання експертними групами висновків і пропозицій до атестаційної комісії
  • підготовка атестаційною комісією висновку щодо результатів атестації та подання його до МОН (до 10 днів)
  • затвердження МОН результатів атестації та їх оприлюднення на офіційному сайті Міністерства (до 20 днів)
  • інформування МОН заявника про результати атестації.

    • Отримані результати атестації можуть бути використані для планування видатків держбюджету на наукову діяльності вишу, визначення наукових напрямів закладу, яким надається підтримка з держбюджету, зокрема, через механізм базового фінансування тощо.

    Нагадаємо, українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро.

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