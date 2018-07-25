Інтернет речей у медицині: українців запросили до інноваційного проекту з ЄС

“З вересня 2018 року команда українських науковців працюватиме в кластерному проекті програми EUREKA — „Future eHealth powered by 5G“ — „Майбутня електронна сфера охорони здоров’я на основі технології 5G“. Він розрахований на 36 місяців і повинен зробити е-медицину мобільнішою”, — йдеться у повідомленні.

Передусім досліджуватимуться можливості використання в електронній медицині технології 5G, де інтегруються 4G, Wi-Fi, Bluetooth, міліметрові хвилі та інші технології бездротового доступу, — тобто це пролог до так званого Інтернету речей (Internet of Things, скорочено IoT).

Розробку виконуватимуть вчені з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вони співпрацюватимуть з колегами з 9 країн — Фінляндії, Іспанії, Угорщини, Південної Кореяї, Ізраїлю, Туреччини, Франції, Німеччини, Швеції.

Наприклад, проект дасть змогу створити нові сервіси для моніторингу стану здоров’я пацієнтів, надасть лікарям оперативний доступ до медичних баз даних тощо.

“Україна є членом EUREKA вже понад 10 років, і за цей час наші розробники долучилися до виконання більш як 30 проектів. Програма дає можливості науковцям з різних країн об’єднатись для здійснення проектів, які неможливо виконати самостійно в одній країні. Наприклад, коли потрібно знайти додаткові технології, знання, засоби виробництва, ринки збуту чи інші ресурси. Здебільшого співпраця в програмі проходить за напрямами IT, медичні та біотехнології, енергія, зв’язок, транспорт, навколишнє середовище. Україна вже брала або бере участь в проектах майже за всіма цими напрямами”, — повідомила глава директорату інновацій та трансферу технологій МОН Дар’я Чайка.

Раніше УНН повідомляв про успіхи вітчизняних інженерів у галузі аерокосмічної промисловості. Так, NASA запустило ракету-носій Antares з українським ступенем. Примітно, що основна конструкція першого ступеня ракети розроблена конструкторським бюро “Південне” і виготовлена на “Південному машинобудівному заводі ім. Макарова” (Дніпро) у співпраці з українськими підприємствами “Хартрон-АРКОС” (Харків), “Хартрон-ЮКОМ” (Запоріжжя) , “РАПІД” (Чернігів) та ін.