Интернет вещей в медицине: украинцев пригласили в инновационный проект из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Мобильная медицина с использованием технологии 5G - украинских ученых пригласили на 3 года принять участие в новом проекте европейской программы EUREKA. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“С сентября 2018 года команда украинских ученых начнет работать в кластерном проекте программы EUREKA - ”Future eHealth powered by 5G“ - ”Будущая электронная сфера здравоохранения на основе технологии 5G“. Он рассчитан на 36 месяцев и должен сделать е-медицину более мобильной”, - говорится в сообщении.
Прежде всего будут исследоваться возможности использования в электронной медицине технологии 5G, где интегрируются 4G, Wi-Fi, Bluetooth, миллиметровые волны и другие технологии беспроводного доступа — то есть это пролог к так называемому Интернету вещей (Internet of Things, сокращенно IoT).
Разработку будут выполнять ученые из КПИ им. Игоря Сикорского. Они будут сотрудничать с коллегами из 9 стран — Финляндии, Испании, Венгрии, Южной Кореи, Израиля, Турции, Франции, Германии, Швеции.
Например, проект позволит создать новые сервисы для мониторинга состояния здоровья пациентов, предоставит врачам оперативный доступ к медицинским базам данных и тому подобное.
“Украина является членом EUREKA уже более 10 лет, и за это время наши разработчики присоединились к выполнению более 30 проектов. Программа позволяет ученым из разных стран объединиться для осуществления проектов, которые невозможно выполнить самостоятельно в одной стране. Например, когда нужно найти дополнительные технологии, знания, средства производства, рынки сбыта или другие ресурсы. В основном сотрудничество в программе проходит по направлениям IT, медицинским и биотехнологиям, энергетике, связи, транспорту, окружающей среде. Украина уже принимала или принимает участие в проектах почти по всем этим направлениям”, - сообщила глава директората инноваций и трансфера технологий МОН Дарья Чайка.
Ранее УНН сообщал об успехах отечественных инженеров в области аэрокосмической промышленности. Так, NASA запустило ракету-носитель Antares с украинской ступенью. Примечательно, что основная конструкция первой ступени ракеты разработана конструкторским бюро “Южное” и изготовлена на “Южном машиностроительном заводе им. Макарова “(Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями ”Хартрон-Аркос“ (Харьков), ”Хартрон-ЮКОМ“ (Запорожье), ”РАПИД"(Чернигов) и др.