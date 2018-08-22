Какие отрасли науки в Украине получат "зеленый свет": семь основных направлений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет Министров утвердил постановление для оценки развития науки по 7 направлениям с целью целевого финансирования лучших вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“В Украине будут финансировать научные учреждения, которые демонстрируют высокий уровень исследований, имеющих перспективы развития, которые смогли интегрировать свою научную деятельность в мировое пространство. С этой целью вводится аттестация вузов по 7 наиболее перспективным направлениям”, - говорится в сообщении.
Такими направлениями будут:
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- Аграрные науки и ветеринария (учитывает отрасли знаний: аграрные науки и продовольствие, ветеринарная медицина)
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- Военные науки и национальная безопасность (военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы, гражданская безопасность)
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- Гуманитарные науки и искусство (богословие, гуманитарные науки, культура и искусство)
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- Общественные науки (журналистика, международные отношения, образование/педагогика, право, социальная работа, социальные и поведенческие науки, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование)
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- Биология и охрана здоровья (биология, здравоохранение)
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- Математические науки и естественные науки (математика и статистика, естественные науки)
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- Технические науки (информационные технологии, электроника и телекоммуникации, архитектура и строительство, электрическая инженерия, механическая инженерия, автоматизация и приборостроение, транспорт, химическая и биоинженерия, производство и технологии).
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Аттестационная оценка будет определяться по 100-балльной шкале. В ней будут учитываться следующие показатели:
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- кадровый состав
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- финансирование (по общему и специальному фонду)
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- объем средств, направленных/привлеченных вузом на приобретение оборудования
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- количество статей в научных изданиях, которые индексируются в базах “Scopus” и / или “Web of Science”, где дополнительным показателем будет коэффициент влияния журналов
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- количество научных изданий, чьим учредителем (соучредителем) является университет, которые индексируются в базах “Scopus” и / или “Web of Science”;
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- количество работников заведения (по основному месту работы), что являются членами редакционных коллегий научных изданий, индексируются в базах “Scopus” и / или “Web of Science”.
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В то же время конкретная методика оценки будет разрабатываться МОН совместно с Нацсоветом по развитию науки и технологий.
По результатам оценки каждое научное направление вуза будут относить к одной из трех групп — А, Б, В — или признавать таким, что вообще не прошло аттестацию.
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- В группе А будут направления университетов, исследования которых имеют важное государственное или мировое значение, выполняются на мировом уровне;
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- в группе Б — имеющие важное значение для отдельных отраслей экономики, национальной безопасности, других сфер, выполняются на высоком профессиональном уровне;
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- в группе В — имеющие значение для образовательного процесса в университете, выполняются на удовлетворительном профессиональном уровне.
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Аттестация будет проводиться не менее раз в 5 лет, однако не ранее чем через год для реорганизованного вуза или не ранее чем через 3 года для новосозданно УВО. Она будет обязательным для государственных и коммунальных учреждений высшего образования — кроме колледжей. Для государственных и коммунальных колледжей аттестация будет проводиться по требованию собственника (учредителя), а для всех частных УВО — по инициативе учреждения.
Проведение аттестации будет организовывать МОН. Для этого при Министерстве создадут специальную аттестационную комиссию и 7 экспертных групп по научным направлениям. В их состав войдут представители вузов, МОН и других ведомств, к сфере управления которых относятся университеты, НАН, национальных отраслевых академий наук, Научного комитета Нацсовета по развитию науки и технологий, представителей общественных научных организаций с всеукраинским статусом. В то же время количество представителей заведений, подчиненных МОН, и работников центрального аппарата МОН не должно превышать 50% общего состава аттестационной комиссии.
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Комиссия и экспертные группы будут анализировать, делать экспертную оценку и готовить заключение о результатах аттестации. В общем аттестация будет производиться в 6 этапов:
Полученные результаты аттестации могут быть использованы для планирования расходов госбюджета на научную деятельность вуза, определение научных направлений заведения, которым предоставляется поддержка из госбюджета, в частности, через механизм базового финансирования и тому подобное.
Напомним, украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро.