Українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У рамках п'яти конкурсів Програми Еразмус+: Жан Моне 2014-2018 рр. із загальним бюджетом 1,7 мільйона євро, українські організації подали 575 проектних пропозицій, з яких 55 проектів Жан-Моне були відібрані для фінансування (41 модуль, 4 кафедри, 4 проекти, 5 проектів підтримки асоціацій та 1 центр досконалості). Про це повідомило Представництво Євросоюзу в Україні, передає УНН. 

“Цьогоріч серед 180 проектів-переможців з усього світу конкурсу 2018 року Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне, Україна виграла 14 проектів: 10 модулів зі сталого розвитку, медичної освіти, зовнішньої політики ЄС, комерційного права, антитоталітарних практик, енергоефективності, міждисциплінарності та інклюзивності в докторантурі, європейських цінностей; 1 Центр досконалості; 2 Проекти з безпеки та стабільних країн; 1 Підтримка асоціацій. Загальний бюджет проектів становить близько 500 тисяч євро”, — йдеться у повідомленні.

13 організацій з різних регіонів України (Київ, Суми, Харків, Одеса, Полтава, Івано-Франківськ, Миколаїв, Запоріжжя, Маріуполь, Львів) з вересня 2018 року вже розпочнуть реалізацію проектів Еразмус+ напряму Жана Моне:

10 закладів вищої освіти:

  • Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
  • Сумський державний університет,
  • Національний університет “Одеська юридична академія”,
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
  • Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка,
  • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
  • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
  • Запорізький національний університет,
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;

    • 2 громадські організації

  • Український інститут з кризового менеджменту та розв’язання конфліктів,
  • Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції;

    • 1 науково-дослідний інститут — Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України.

    Нагадаємо, українців запросили до інноваційного проекту з ЄС зі створення Інтернету речей у медицині.

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