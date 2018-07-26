Украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В рамках пяти конкурсов Программы Эразмус + Жан-Моне 2014-2018 гг. с общим бюджетом 1,7 миллиона евро, украинские организации подали 575 проектных предложений, из которых 55 проектов Жан-Моне были отобраны для финансирования (41 модуль, 4 кафедры , 4 проекта, 5 проектов поддержки ассоциаций и 1 центр совершенства). Об этом сообщило Представительство Евросоюза в Украине, передает УНН.
“В этом году среди 180 проектов-победителей со всего мира конкурса 2018 Программы Европейского Союза Эразмус + направления Жан Моне, Украина выиграла 14 проектов: 10 модулей по устойчивому развитию, медицинского образования, внешней политики ЕС, коммерческого права, антитоталитарных практик, энергоэффективности, междисциплинарности и инклюзивности в докторантуре, европейских ценностей; 1 Центр совершенства; 2 Проекты по безопасности и стабильных стран; 1 Поддержка ассоциаций. Общий бюджет проектов составляет около 500 тысяч евро”, - говорится в сообщении.
13 организаций из разных регионов Украины (Киев, Сумы, Харьков, Одесса, Полтава, Ивано-Франковск, Николаев, Запорожье, Мариуполь, Львов) с сентября 2018 года уже начнут реализацию проектов Эразмус+ направления Жана Моне:
10 высших учебных заведений:
2 общественные организации -
1 научно-исследовательский институт — Институт региональных исследований им. М. И. Долишнего НАН Украины.
Напомним, украинцев пригласили в инновационный проект из ЕС по созданию Интернета вещей в медицине.