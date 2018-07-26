Украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35541 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123019 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130629 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168450 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153100 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140894 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130433 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180782 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В рамках пяти конкурсов Программы Эразмус + Жан-Моне 2014-2018 гг. с общим бюджетом 1,7 миллиона евро, украинские организации подали 575 проектных предложений, из которых 55 проектов Жан-Моне были отобраны для финансирования (41 модуль, 4 кафедры , 4 проекта, 5 проектов поддержки ассоциаций и 1 центр совершенства). Об этом сообщило Представительство Евросоюза в Украине, передает УНН.

“В этом году среди 180 проектов-победителей со всего мира конкурса 2018 Программы Европейского Союза Эразмус + направления Жан Моне, Украина выиграла 14 проектов: 10 модулей по устойчивому развитию, медицинского образования, внешней политики ЕС, коммерческого права, антитоталитарных практик, энергоэффективности, междисциплинарности и инклюзивности в докторантуре, европейских ценностей; 1 Центр совершенства; 2 Проекты по безопасности и стабильных стран; 1 Поддержка ассоциаций. Общий бюджет проектов составляет около 500 тысяч евро”, - говорится в сообщении.

13 организаций из разных регионов Украины (Киев, Сумы, Харьков, Одесса, Полтава, Ивано-Франковск, Николаев, Запорожье, Мариуполь, Львов) с сентября 2018 года уже начнут реализацию проектов Эразмус+ направления Жана Моне:

10 высших учебных заведений:

  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы,
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
  • Сумской государственный университет,
  • Национальный университет “Одесская юридическая академия”,
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника,
  • Национальный университет “Черниговский коллегиум” имени Т. Г. Шевченко,
  • Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка,
  • Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко,
  • Запорожский национальный университет,
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

    • 2 общественные организации -

  • Украинский институт кризисного менеджмента и разрешения конфликтов,
  • Украинская Ассоциация Преподавателей и Исследователей Европейской Интеграции;

    • 1 научно-исследовательский институт — Институт региональных исследований им. М. И. Долишнего НАН Украины.

    Напомним, украинцев пригласили в инновационный проект из ЕС по созданию Интернета вещей в медицине.

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