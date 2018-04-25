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Оголошено рейтинг топ-100 найбільш інноваційних університетів Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Черговий рейтинг ста найбільш інноваційних університетів Європи показав, що невеликі країни лідирують за кількістю центрів розвитку наук і технологій в системі вищої освіти. Список підготовлений підрозділом Thomson Reuters з інтелектуальної власності та науки Clarivate Analytics, передає УНН.

Оголошено рейтинг топ-100 найбільш інноваційних університетів Європи

Льовенський католицький університет Бельгії очолив список зі 100 найбільш інноваційних університетів в Європі.

Заснована в 1425 році під Фландрією Папою Римським Мартіном V вища католицька школа в Льовені визнана кращою в категорії "розвиток науки", "винахід нових технологій" і "зростання нових ринків і наукомісткої промисловості". Університет має найбільший рейтинг щодо наукового цитування та зареєстрованих патентів.

Перша десятка кращих університетів Європи виглядає наступним чином:

  • Льовенський католицький університет, Бельгія;
  • Лондонський королівський коледж, Велика Британія;
  • Кембриджський університет, Велика Британія;
  • Федеральна політехнічна школа Лозанни, Швейцарія;
  • Університет Ерланґена-Нюрнберга, Німеччина;
  • Мюнхенський технічний університет, Німеччина;
  • Манчестерський університет, Велика Британія;
  • Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана, Німеччина;
  • Данський технічний університет, Данія;
  • Федеральна вища технічна школа Цюріха, Швейцарія.

    • Як зазначає Reuters, нинішній рейтинг "Кращі інноваційні університети Європи - 2018" продемонстрував, як політична невизначеність позначається на інноваціях. Так, за минулий рік політичні дебати навколо Brexit викликали зниження рейтингу Великої Британії на 35 пунктів. У той же час 23 університети Німеччини поліпшили позиції на 23 пункти.

    Згідно з листопадовим дослідженням Міжнародної академії досліджень майбутнього на замовлення Міжнародного королівського товариства Сполученого Королівства, вихід Великої Британії з Євросоюзу несе ризики скорочення кадрового складу вчених, спаду пропозицій щодо участі в наукових конференціях, семінарах і консорціумах; ускладнює фінансування. У той же час, бізнес-інвестори вважають за краще вкладати гроші в інші місця, уникаючи податкових і регуляторних наслідків виходу Британії з ЄС.

    Примітно, що Німеччина збільшила федеральну підтримку досліджень в області 4-ї промислової революції та альтернативної енергетики. Влада ФРН зацікавлена в посиленні науки і нових розробок.

    Reuters нагадує, що федеральний канцлер Ангела Меркель є кандидатом технічних наук в галузі квантової хімії, і до початку політичної кар'єри була процвітаючим вченим.

    За даними журналу Nature, німецький уряд виділив 4,6 мільярда євро на програму залучення іноземних фахівців. З 2005 року Німеччині вдалося зібрати в своїх наукових центрах 4000 вчених з усього світу. У 2016 році Німецьке науково-дослідне співтовариство (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) створило фонд з 2,9 мільярда євро для фінансування грантів, завдяки чому Німеччина обійшла Велику Британію за рентабельністю індивідуальних дослідницьких програм.

    Нинішній рейтинг показав, що країни з невеликою площею мають максимальну присутність у світі інновацій. Так, у Бельгії (за площею між Молдовою та Албанією - ред.) на 11 мільйонів осіб припадає сім потужних наукових університетів. За концентрацією наукомісткого потенціалу це перша в Європі країна. Далі йдуть Швейцарія, Данія, Нідерланди, Ірландія. Для порівняння - жоден з університетів Росії, яка має велику площу, не увійшов до топ-100 кращих інноваційних університетів.

    Рейтинг Claritive Analytics складений на основі 10 ключових критеріїв, серед яких основні - індекс наукового цитування (здатність проводити фундаментальні дослідження) та патентна база (застосування і комерціалізація наукових розробок). Рейтинг складений методом моніторингу 600 світових наукових організацій, які публікували найбільшу кількість статей в академічних журналах, включаючи дослідницькі центри, неприбуткові фонди та інститути, які фінансуються державою. У конкурсі брали участь наукові центри з кількістю зареєстрованих патентів не менше 50 у Всесвітній організації інтелектуальної власності з 2011 по 2016 рік. Далі автори рейтингу робили відбір за регіональною ознакою.

    Нагадаємо, в 2017 році у всесвітній рейтинг вузів потрапили шість навчальних закладів з України.

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