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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объявлен рейтинг топ-100 самых инновационных университетов Европы

Киев • УНН

 • 40361 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Очередной рейтинг ста самых инновационных университетов Европы показал, что небольшие страны лидируют по количеству центров развития наук и технологий в системе высшего образования. Список подготовлен подразделением Thomson Reuters по интеллектуальной собственности и науке Clarivate Analytics, передает УНН.

Объявлен рейтинг топ-100 самых инновационных университетов Европы

Лёвенский католический университет Бельгии возглавил список из 100 наиболее инновационных университетов в Европе.

Основанная в 1425 году во Фландрии Папой Римским Мартином V высшая католическая школа в Лёвене признана лучшей в категориях “развитие науки”, “изобретение новых технологий” и “рост новых рынков и наукоёмкой промышленности”. Университет имеет наибольший рейтинг по научному цитированию и зарегистрированным патентам.

Первая десятка лучших университетов Европы выглядит следующим образом:

  • Лёвенский католический университет, Бельгия;
  • Лондонский королевский колледж, Великобритания;
  • Кембриджский университет, Великобритания;
  • Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария;
  • Университет Эрлангена-Нюрнберга, Германия;
  • Мюнхенский технический университет, Германия;
  • Манчестерский университет, Великобритания;
  • Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиан, Германия;
  • Датский технический университет, Дания;
  • Федеральная высшая техническая школа Цюриха, Швейцария.

    • Как отмечает Reuters, нынешний рейтинг “Лучшие инновационные университеты Европы - 2018” продемонстрировал, как политическая неопределенность сказывается на инновациях. Так, за минувший год политические дебаты вокруг Brexit вызвали снижение рейтинга Великобритании на 35 пунктов. В то же время 23 университета Германии улучшили позиции на 23 пункта.

    Согласно ноябрьскому исследованию Международной академии исследований будущего по заказу Международного королевского общества Соединенного королевства, выход Великобритании из Евросоюза несет риски сокращения кадрового состава ученых, спада предложений по участию в научных конференциях, семинарах и консорциумах; усложняет финансирование. В то же время, бизнес-инвесторы предпочитают вкладывать деньги в других местах, избегая налоговых и регуляторных последствий выхода Британии из ЕС.

    Примечательно, что Германия увеличила федеральную поддержку исследований в области 4-й промышленной революции и альтернативной энергетики. Власти ФРГ заинтересованы в усилении науки и новых разработок.

    Reuters напоминает, что федеральный канцлер Ангела Меркель является кандидатом технических наук в области квантовой химии, и до начала политической карьеры была преуспевающим ученым.

    По данным журнала Nature, немецкое правительство выделило 4,6 миллиарда евро на программу привлечения зарубежных специалистов. С 2005 года Германии удалось собрать в своих научных центрах 4000 ученых со всего мира. В 2016 году Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) создало фонд с 2,9 миллиарда евро для финансирования грантов, благодаря чему Германия обошла Великобританию по рентабельности индивидуальных исследовательских программ.

    Нынешний рейтинг показал, что страны с малым размером территории имеют максимальное присутствие в мире инноваций. Так в Бельгии (по размеру площади между Молдовой и Албанией — ред.) на 11 миллионов человек приходится семь мощных научных университетов. По концентрации наукоемкого потенциала это первая в Европе страна. Далее следуют Швейцария, Дания, Нидерланды, Ирландия. Для сравнения — ни один из университетов России, которая имеет большую площадь, не вошел в топ-100 лучших инновационных университетов.

    Рейтинг Claritive Analytics составлен на основе 10 ключевых критериев, среди которых основные — индекс научного цитирования (способность проводить фундаментальные исследования) и патентная база (применение и коммерциализация научных разработок). Рейтинг составлен методом мониторинга 600 мировых научных организаций, которые публиковали наибольшее количество статей в академических журналах, включая исследовательские центры, неприбыльные фонды и финансируемые государством институты. В конкурсе участвовали научные центры с количеством зарегистрированных патентов не менее 50 во Всемирной организации интеллектуальной собственности с 2011 по 2016 год. Далее авторы рейтинга произвели отбор по региональному признаку.

    Напомним, в 2017 году во всемирный рейтинг вузов попали шесть учебных заведений из Украины.

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