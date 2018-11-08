Отныне украинской науке станет легче получить признание в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. МОН вдвое увеличило количество вузов и научных учреждений, которые получили за счет бюджета подписку на Scopus и Web of Science. Соответствующий приказ с полным перечнем был опубликован 8 ноября 2018 года на сайте Министерства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
“В 2018 году МОН предоставило доступ к международным научным базам данных Scopus и Web of Science для 135 высших учебных заведений, что вдвое больше, чем в прошлом году”, — говорится в сообщении.
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Подключением к базам будут охвачены все регионы страны — 24 области и г. Киев. Также МОН отслеживает, как подключенные учреждения пользуются базами. По его информации, украинские ученые стали в пять раз чаще пользоваться Scopus и Web of Science.
В 2019 году МОН планирует обеспечить подписку не только для своих вузов и научных учреждений, но и для других заведений — подчиненных НАН, отраслевым академиям, МЗ, МВД, Минобороны и др.
Отметим, что Web of Science (компания Thomson Reuters) и Scopus (издательство Elsevier) являются крупнейшими научными базами данных в мире, которые основываются на обмене ссылками в более чем 21000 научно-технических и медицинских журналах примерно 5000 международных изданий. База Scopus де-факто существует с 1996 года.
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Напомним, украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро.