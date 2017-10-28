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Понад 100 українських вишів отримали доступ до міжнародних наукових баз

Понад 100 українських вишів отримали доступ до міжнародних наукових баз

Київ • УНН

 • 11639 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки забезпечило підключення понад 100 українських вишів та наукових установ МОН до міжнародних наукових баз даних за кошти держбюджету. Зокрема, 68 закладів отримали доступ до бази Scopus, а 64 – до Web of Science, передає УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"В Україні досі лише одиниці з найбільших ВНЗ могли дозволити собі доступ до цих ресурсів власним коштом. МОН вирішило змінити цю ситуацію і фінансово підтримати централізовану передплату, щоб дати змогу якомога більшій кількості вчених користуватись такими базами даних," – розповів директор департаменту науково-технічного розвитку МОН наук Дмитро Чеберкус.

Щоб відібрати ВНЗ та установи, Міністерство провело конкурс за трьома критеріями: масштабом закладу, активністю і мотивацією до наукової діяльності колективу закладу та кількістю наукових результатів.

Сума балів, одержаних за цими критеріями, визначила загальний рейтинг закладу із максимальною оцінкою у 30 балів. Закладам, що одержали найбільшу кількість балів, а таких було 29, – надано доступ до обох баз даних. 74 ВНЗ одержали доступ до однієї з двох баз.

Окрім надання доступу компанії-постачальники послуг Elsevier (Scopus) та ClarivateAnalytics (WebofScience) на прохання МОН погодилися проводити в Києві та регіонах семінари й тренінги. Також загадані компанії упорядкують в базах профілі українських вишів та наукових установ, що дозволить підвищити їх рейтинги та видимість на світовій науковій карті.

Нагадуємо, наступного року два конкурсні предмети для вступу до вишів будуть фіксованими, а третій вступник зможе обрати з двох альтернативних варіантів.

Українські Національні Новини

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