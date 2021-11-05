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Виділення 800 млн грн на кисневі станції в лікарнях: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків на закупівлю кисневих станцій для лікарень, що надають допомогу хворим на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Виділення 800 млн грн на кисневі станції в лікарнях: Зеленський підписав закон

Цитата

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік“ щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій“ № 1858-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою медзаклади мають бути забезпечені джерелами подачі кисню. Це можуть бути кисневі балони, портативні кисневі концентратори, кисневі резервуари для рідкого кисню, а також власні системи генерації кисню з повітря — кисневі станції. Встановлення кисневих станцій є надійним способом забезпечення кисневої незалежності медичних закладів.

Закон, що його підписав Президент, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дасть змогу зменшити попит медзакладів на кисень у балонах і таким чином знизити логістичне навантаження.

“Цим документом на 800 млн грн збільшено обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України. 650 млн грн передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 млн грн — на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про зміни до бюджету України, щодо закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій у лікарнях.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін раніше повідомляв, що на тлі циркулювання в Україні штаму коронавірусу “Дельта” навантаження щодо забезпечення киснем зростає в рази, при цьому два основних виробники кисню, які працюють у державі, зупинилися на регламентні роботи.

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