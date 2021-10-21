Потреба у кисні для пацієнтів з “Дельтою” набагато більша, навантаження зростає в рази - Кузін

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 18759 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 82869 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 130271 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 114728 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 122584 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 89548 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77003 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 170029 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87602 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 266592 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 43685 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 42135 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 49640 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 14346 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 30816 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 135378 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 170041 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 266602 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436203 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 423768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28825 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34535 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35145 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36316 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86038 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Потреба у кисні для пацієнтів з “Дельтою” набагато більша, навантаження зростає в рази - Кузін

Київ • УНН

 • 21307 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. На тлі циркулювання в Україні штаму коронавірусу “Дельта” навантаження щодо забезпечення киснем зростає в рази, при цьому два основних виробники кисню, які працюють у державі, зупинилися на регламентні роботи. Про це в ефірі телеканалу “Рада” заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише УНН.

Потреба у кисні для пацієнтів з “Дельтою” набагато більша, навантаження зростає в рази - Кузін

Цитата:

“Є додаткова особливість штаму "Дельта“ — це те, що киснезабезпечення, або потреба у кисні для таких пацієнтів є набагато вищою, аніж при звичайному перебігу коронавірусної хвороби, викликаному звичайним штамом. Дійсно, ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає в рази. У той же час два основних виробників кисню, які працюють у державі, зупинились на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел киснепостачання”, — заявив Кузін.

Деталі

Зі слів заступника міністра, ті перебої із киснем, які інколи виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі.

“Поки що суттєвого дефіциту немає, і ми сподіваємось, що результати цих перемовин будуть успішними, і нам вдасться вирішити цю проблему з адекватним киснезабезпеченням”, — зазначив посадовець.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.

Зазначимо, що Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'я
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31