Потреба у кисні для пацієнтів з “Дельтою” набагато більша, навантаження зростає в рази - Кузін

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“Є додаткова особливість штаму "Дельта“ — це те, що киснезабезпечення, або потреба у кисні для таких пацієнтів є набагато вищою, аніж при звичайному перебігу коронавірусної хвороби, викликаному звичайним штамом. Дійсно, ми бачимо, що навантаження на кисень зараз зростає в рази. У той же час два основних виробників кисню, які працюють у державі, зупинились на регламентні роботи. Тому зараз в екстреному режимі проводиться робота з пошуку альтернативних джерел киснепостачання”, — заявив Кузін.

Деталі

Зі слів заступника міністра, ті перебої із киснем, які інколи виникають на рівні областей, вирішуються в ручному режимі.

“Поки що суттєвого дефіциту немає, і ми сподіваємось, що результати цих перемовин будуть успішними, і нам вдасться вирішити цю проблему з адекватним киснезабезпеченням”, — зазначив посадовець.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.

Зазначимо, що Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.



