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Потребность в кислороде для пациентов с "Дельтой" гораздо больше, нагрузка возрастает в разы - Кузин

Киев • УНН

 • 21307 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. На фоне циркулирования в Украине штамма коронавируса "Дельта" нагрузка по обеспечению кислородом возрастает в разы, при этом два основных производителя кислорода, работающие в государстве, остановились на регламентные работы. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет УНН.

Потребность в кислороде для пациентов с "Дельтой" гораздо больше, нагрузка возрастает в разы - Кузин

Цитата:

"Есть дополнительная особенность штамма "Дельта" - это то, что кислородообеспечение, или потребность в кислороде для таких пациентов намного выше, чем при обычном течении коронавирусной болезни, вызванной обычным штаммом. Действительно, мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает в разы. В то же время два основных производителя кислорода, которые работают в государстве, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставки кислорода", - заявил Кузин.

Детали

По словам заместителя министра, те перебои с кислородом, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме.

"Пока существенного дефицита нет, и мы надеемся, что результаты этих переговоров будут успешными, и нам удастся решить эту проблему с адекватным кислородообеспечением", - отметил чиновник.

Добавим

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.

Отметим, что Киев и 14 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

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