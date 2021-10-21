Новий антирекорд: в Україні вже 2,7 млн випадків COVID-19, за добу - 22 415
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, - майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу - рекордних 546. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу в Україні зафіксовано 22415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 892 особи;
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- летальних випадків – 546;
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- одужало – 8 036 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 701 600 осіб;
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- одужало – 2 352 835 осіб;
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- летальних випадків – 62 389;
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- проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 771, медпрацівників – 345.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза) за добу:
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- місто Київ – 1192/7237
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- Вінницька – 462/3226
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- Волинська – 436/2310
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- Дніпропетровська – 1308/7855
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- Донецька – 1058/4096
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- Житомирська – 1562/2565
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- Закарпатська – 319/2143
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- Запорізька – 1355/3551
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- Івано-Франківська – 861/3104
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- Київська – 728/3430
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- Кіровоградська – 156/1619
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- Луганська – 819/1730
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- Львівська – 1388/7088
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- Миколаївська – 410/2117
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- Одеська – 1528/6895
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- Полтавська – 996/3459
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- Рівненська – 705/2385
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- Сумська – 1100/2207
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- Тернопільська – 787/2356
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- Харківська – 1319/5881
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- Херсонська – 1143/1737
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- Хмельницька – 1002/2490
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- Черкаська – 469/2110
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- Чернівецька – 578/1677
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- Чернігівська – 734/2337
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.