Новий антирекорд: в Україні вже 2,7 млн випадків COVID-19, за добу - 22 415

"За добу в Україні зафіксовано 22415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 4 892 особи;



летальних випадків – 546;



одужало – 8 036 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 701 600 осіб;



одужало – 2 352 835 осіб;



летальних випадків – 62 389;



проведено ПЛР-тестувань – 13 781 546.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 771, медпрацівників – 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) і Харківській (1319) областях.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза) за добу:



місто Київ – 1192/7237



Вінницька – 462/3226



Волинська – 436/2310



Дніпропетровська – 1308/7855



Донецька – 1058/4096



Житомирська – 1562/2565



Закарпатська – 319/2143



Запорізька – 1355/3551



Івано-Франківська – 861/3104



Київська – 728/3430



Кіровоградська – 156/1619



Луганська – 819/1730



Львівська – 1388/7088



Миколаївська – 410/2117



Одеська – 1528/6895



Полтавська – 996/3459



Рівненська – 705/2385



Сумська – 1100/2207



Тернопільська – 787/2356



Харківська – 1319/5881



Херсонська – 1143/1737



Хмельницька – 1002/2490



Черкаська – 469/2110



Чернівецька – 578/1677



Чернігівська – 734/2337



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.