Новый антирекорд: в Украине уже 2,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 415
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 4892 человека;
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- летальных случаев - 546;
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- выздоровели - 8036 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 701 600 человек;
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- выздоровели - 2 352 835 человек;
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- летальных исходов - 62 389;
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- проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1771, медработников - 345.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.
Случаев в областях/иммунизированных (2 доза) в сутки:
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- Киев - 1192/7237
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- Винницкая - 462/3226
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- Волынская - 436/2310
-
- Днепропетровская - 1308/7855
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- Донецк - 1058/4096
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- Житомирская - 1562/2565
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- Закарпатская - 319/2143
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- Запорожская - 1355/3551
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- Ивано-Франковская - 861/3104
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- Киевская - 728/3430
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- Кировоградская - 156/1619
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- Луганская - 819/1730
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- Львовская - 1388/7088
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- Николаевская - 410/2117
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- Одесская - 1528/6895
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- Полтавская - 996/3459
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- Ровенская - 705/2385
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- Сумская - 1100/2207
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- Тернопольская - 787/2356
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- Харьковская - 1319/5881
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- Херсонская - 1143/1737
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- Хмельницкая - 1002/2490
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- Черкасская - 469/2110
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- Черновицкая - 578/1677
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- Черниговская - 734/2337
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.