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Новый антирекорд: в Украине уже 2,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 415

Киев • УНН

 • 33925 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Новый антирекорд: в Украине уже 2,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 415

"За сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 4892 человека;
  • летальных случаев - 546;
  • выздоровели - 8036 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 701 600 человек;
  • выздоровели - 2 352 835 человек;
  • летальных исходов - 62 389;
  • проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1771, медработников - 345.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Случаев в областях/иммунизированных (2 доза) в сутки:

  • Киев - 1192/7237
  • Винницкая - 462/3226
  • Волынская - 436/2310
  • Днепропетровская - 1308/7855
  • Донецк - 1058/4096
  • Житомирская - 1562/2565
  • Закарпатская - 319/2143
  • Запорожская - 1355/3551
  • Ивано-Франковская - 861/3104
  • Киевская - 728/3430
  • Кировоградская - 156/1619
  • Луганская - 819/1730
  • Львовская - 1388/7088
  • Николаевская - 410/2117
  • Одесская - 1528/6895
  • Полтавская - 996/3459
  • Ровенская - 705/2385
  • Сумская - 1100/2207
  • Тернопольская - 787/2356
  • Харьковская - 1319/5881
  • Херсонская - 1143/1737
  • Хмельницкая - 1002/2490
  • Черкасская - 469/2110
  • Черновицкая - 578/1677
  • Черниговская - 734/2337

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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