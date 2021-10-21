Новый антирекорд: в Украине уже 2,7 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 415

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.