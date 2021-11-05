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Выделение 800 млн грн на кислородные станции в больницах: Зеленский подписал закон

Киев • УНН

 • 12315 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на закупку кислородных станций для больниц, которые оказывают помощь больным COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Выделение 800 млн грн на кислородные станции в больницах: Зеленский подписал закон

Цитата

“Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций” № 1858-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для стационарного лечения пациентов с коронавирусной болезнью медучреждения должны быть обеспечены источниками подачи кислорода. Это могут быть кислородные баллоны, портативные кислородные концентраторы, кислородные резервуары для жидкого кислорода, а также собственные системы генерации кислорода из воздуха — кислородные станции. Установка кислородных станций является надежным способом обеспечения кислородной независимости медицинских учреждений.

Закон, который подписал Президент, предусматривает обеспечение опорных больниц кислородными станциями, что позволит уменьшить спрос медучреждений на кислород в баллонах и таким образом снизить логистическую нагрузку.

“Этим документом на 800 млн грн увеличен объем бюджетных назначений Министерства здравоохранения Украины. 650 млн грн предусмотрено на централизованную закупку кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения, 150 млн грн — на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в бюджет Украины, по закупке, проектирования и установки кислородных станций в больницах.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин ранее сообщал, что на фоне циркуляции в Украине коронавирус штамма “Дельта” нагрузка по обеспечению кислородом возрастает в разы, при этом два основных производителя кислорода, которые работают в государстве, остановились на регламентные работы.

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