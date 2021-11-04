Рада схвалила зміни до бюджету для закупівлі та встановлення кисневих станцій

“За” законопроект про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (№ 5460) проголосувало 336 нардепів.

Йдеться про додаткові 800 млн грн.

Нардепи підтримали рішення, що голова ВР має підписати документ негайно та одразу передати на підпис Главі держави.

Про що законопроект

Проект закону про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій було ухвалено в першому читанні 15 липня 2021 року. Проект передбачає створення нової бюджетної програми “Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я”, а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг із проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори законопроекту зазначають, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де вже є інші способи кисневого потоку, що дасть змогу лікарням мати вибір між джерелами кисню — апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісним киснем із балонів або резервуарів, киснем із власного генератора. Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дасть змогу знизити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.

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