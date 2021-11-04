Рада одобрила изменения в бюджет для закупки и установки кислородных станций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в госбюджет Украины относительно закупки, проектирования и установки кислородных станций в больницах, передает корреспондент УНН.
“За” законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (№ 5460) проголосовало 336 нардепов.
Речь идет о дополнительных 800 млн грн.
Нардепы поддержали решение, что председатель ВР должен подписать документ немедленно и сразу передать на подпись Главе государства.
О чем законопроект
Проект закона о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2021 год” относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций было принято в первом чтении 15 июля 2021 года. Проект предусматривает создание новой бюджетной программы “Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения”, а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.
Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций является целесообразной и там, где уже есть другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода — аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественным кислородом из баллонов или резервуаров, кислородом с собственного генератора. Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.
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