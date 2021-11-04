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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45850 перегляди

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У лікарнях Києва та 13 областей перезавантажені ліжка з киснем

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Високу завантаженість ліжок із киснем через зростання випадків COVID-19 фіксують у Києві та 13 областях, які входять у “помаранчеву” та “червону” зону епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

У лікарнях Києва та 13 областей перезавантажені ліжка з киснем

Деталі

Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 69,3%, тоді як норма для “зеленої” зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 3 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:

  • місто Київ — 73,2%
  • Волинська область — 66,9%
  • Дніпропетровська область — 67,6%
  • Донецька область — 87,3%
  • Житомирська область — 72,3%
  • Запорізька область — 82,7%
  • Івано-Франківська область — 71,6%
  • Львівська область — 71,2%
  • Миколаївська область — 79,1%
  • Одеська область — 76,9%
  • Рівненська область — 75,0%
  • Сумська область — 78,0%
  • Херсонська область — 73,7%
  • Хмельницька область — 75,0%

Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

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