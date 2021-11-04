У лікарнях Києва та 13 областей перезавантажені ліжка з киснем

Деталі

Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 69,3%, тоді як норма для “зеленої” зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 3 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:



місто Київ — 73,2%



Волинська область — 66,9%



Дніпропетровська область — 67,6%



Донецька область — 87,3%



Житомирська область — 72,3%



Запорізька область — 82,7%



Івано-Франківська область — 71,6%



Львівська область — 71,2%



Миколаївська область — 79,1%



Одеська область — 76,9%



Рівненська область — 75,0%



Сумська область — 78,0%



Херсонська область — 73,7%



Хмельницька область — 75,0%



Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



проводити масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.