В больницах Киева и 13 областей перезагружены койки с кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и 13 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 69,3%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 3 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:
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- город Киев — 73,2%
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- Волынская область — 66,9%
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- Днепропетровская область — 67,6%
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- Донецкая область — 87,3%
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- Житомирская область — 72,3%
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- Запорожская область — 82,7%
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- Ивано-Франковская область — 71,6%
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- Львовская область — 71,2%
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- Николаевская область — 79,1%
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- Одесская область — 76,9%
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- Ровенская область — 75,0%
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- Сумская область — 78,0%
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- Херсонская область — 73,7%
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- Хмельницкая область— 75,0%
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Напомним
Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
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- работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
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- проведение массовых мероприятий.
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Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.