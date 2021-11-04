В больницах Киева и 13 областей перезагружены койки с кислородом

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 69,3%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 3 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:



город Киев — 73,2%



Волынская область — 66,9%



Днепропетровская область — 67,6%



Донецкая область — 87,3%



Житомирская область — 72,3%



Запорожская область — 82,7%



Ивано-Франковская область — 71,6%



Львовская область — 71,2%



Николаевская область — 79,1%



Одесская область — 76,9%



Ровенская область — 75,0%



Сумская область — 78,0%



Херсонская область — 73,7%



Хмельницкая область— 75,0%



Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:



работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,



проведение массовых мероприятий.



Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:



заведения питания



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда



проводить массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.