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В больницах Киева и 13 областей перезагружены койки с кислородом

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и 13 областях, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

В больницах Киева и 13 областей перезагружены койки с кислородом

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 69,3%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 3 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

  • город Киев — 73,2%
  • Волынская область — 66,9%
  • Днепропетровская область — 67,6%
  • Донецкая область — 87,3%
  • Житомирская область — 72,3%
  • Запорожская область — 82,7%
  • Ивано-Франковская область — 71,6%
  • Львовская область — 71,2%
  • Николаевская область — 79,1%
  • Одесская область — 76,9%
  • Ровенская область — 75,0%
  • Сумская область — 78,0%
  • Херсонская область — 73,7%
  • Хмельницкая область— 75,0%

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Украинские Национальные Новости

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