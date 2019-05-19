Вибори в Україні засвідчили безсилля Facebook у боротьбі з дезінформацією - дослідниця

КИЇВ. 19 травня. УНН. Попри обіцянку захищати вибори від закордонного втручання та кампаній із дезінформації всередині країн, Facebook не зміг ефективно протидіяти фабрикам тролів, ботам та дезінформаційним кампаніям під час президентських виборів в Україні. Про це у своїй колонці у виданні Politico пише американська дослідниця Інституту Кеннана Ніна Янковіч, передає УНН із посиланням на Голос Америка.