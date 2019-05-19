Вибори в Україні засвідчили безсилля Facebook у боротьбі з дезінформацією - дослідниця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Попри обіцянку захищати вибори від закордонного втручання та кампаній із дезінформації всередині країн, Facebook не зміг ефективно протидіяти фабрикам тролів, ботам та дезінформаційним кампаніям під час президентських виборів в Україні. Про це у своїй колонці у виданні Politico пише американська дослідниця Інституту Кеннана Ніна Янковіч, передає УНН із посиланням на Голос Америка.
Компанія надто повільно закривала сторінки, що роздмухували ворожнечу між прихильниками кандидатів у президенти України.
"Серед інших сторінок у Facebook, що поширювали брехливі новини, була одна із понад 100 тисячами підписників, що заявляла, що Зеленський дозволить Росії силою захопити країну. Деякі виставляли його наркозалежним, чи Порошенка - алкозалежним. Одна сторінка розмістила відредаговану фотографію українського рок-співака (Святослава Вакарчука, - прим. ред.) із табличкою в руках проти Порошенка, хоча це не відповідає дійсності".
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Окрім того, пише Янковіч, виборці не знали, хто стоїть за фінансуванням цих сторінок. Обов'язкову прозорість джерел фінансування рекламних повідомлень соцмережа ввела лише за два тижні до першого туру виборів. І навіть після того, сторінки, що порушували правила, надто повільно видаляли, й їхні викривлені повідомлення набирали десятки й сотні тисяч переглядів.
Нездатність компанії захистити своїх понад мільярд користувачів має стати тривожним дзвінком для Єворосоюзу, що готується до виборів у Європарламент, вважає дослідниця. На її думку, ситуація в ЄС навіть ще складніша, адже популістські ультра-праві течії набирають сили. Тому вона закликає до більшої регуляції соцмережі.
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Торік після скандалу із компанією Cambridge Analytic, Федеральна комісія з торгівлі США порушила справу проти соцмережі за порушення приватності користувачів. Компанія постала перед штрафом у 5 мільярдів доларів.
У відповідь Марк Цукерберг повідомив, що Facebook змінює алгоритм й із масштабного майданчика перетворюється на більш приватний простір. Акцент зроблять на спілкуванні у групах, приватних переписках та на шифруванні даних Instagram та Messenger.
Також Цукерберг заявив: хоче, аби Facebook став “силою добра” у світі, місцем, де користувачі можуть переміститися з велелюдної площі у свою цифрову вітальню, де можна почуватися цілком приватно та безпечно.
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