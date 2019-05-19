Выборы в Украине показали бессилие Facebook в борьбе с дезинформацией - исследовательница

Компания слишком медленно закрывала страницы, которые раздували вражду между сторонниками кандидатов в президенты Украины.

"Среди других страниц в Facebook, которые распространяли лживые новости, была одна с более чем 100 тысячами подписчиков, что заявляла, что Зеленский позволит России силой захватить страну. Некоторые выставляли его наркозависимым, или Порошенко - алкозависимым. Одна страница разместила отредактированную фотографию украинского рок-певца (Святослава Вакарчука, - прим. ред.) с табличкой в руках против Порошенко, хотя это не соответствует действительности".

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Кроме того, пишет Янкович, избиратели не знали, кто стоит за финансированием этих страниц. Обязательную прозрачность источников финансирования рекламных сообщений соцсеть ввела только за две недели до первого тура выборов. И даже после того, страницы, нарушали правила, слишком медленно удаляли, и их искривленные сообщение набирали десятки и сотни тысяч просмотров.

Неспособность компании защитить своих более миллиарда пользователей должно стать тревожным звонком для Еворосоюзу, что готовится к выборам в Европарламент, считает исследовательница. По ее мнению, ситуация в ЕС даже еще сложнее, ведь популистские ультра-правые течения набирают силу. Поэтому она призывает к большей регуляции соцсети.

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В прошлом году после скандала с компанией Cambridge Analytic, Федеральная комиссия по торговле США возбудила дело против соцсети за нарушение приватности пользователей. Компания предстала перед штрафом в 5 млрд долларов.

В ответ Марк Цукерберг сообщил, что Facebook меняет алгоритм и с масштабного площадки превращается в более частное пространство. Акцент сделают на общении в группах, частных переписку и на шифровании данных Instagram и Messenger.

Также Цукерберг заявил: хочет, чтобы Facebook стал "силой добра" в мире, местом, где пользователи могут переместиться с многолюдной площади в свою цифровую гостиную, где можно чувствовать себя вполне частным и безопасно.

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