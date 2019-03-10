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Російська "фабрика-тролів" в соцмережах змінює стратегію із втручання у вибори

Російська "фабрика-тролів" в соцмережах змінює стратегію із втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські інтернет-тролі знову планують втрутитись у вибори в США в 2020 році, через це вони змінили стратегію поведінки у соціальних мережах. Тепер, створюючи фейкові акаунти, вони поширують чужі повідомлення, які посилювали б політичні чвари в суспільстві. Про це, посилаючись на експертів з кібербезпеки, пише Bloomberg, передає УНН.

Пов’язане з Кремлем агентство Інтернет-досліджень, яку ще називають “фабрикою тролів”, може бути серед тих, хто намагається обійти запроваджені інтернет компаніями (включаючи Facebook Inc. і Twitter Inc. та інші) заходи з пошуку та видалення фейкового контенту, створеного хакерами, щоб посіяти розкол серед американського електорату в президентській кампанії 2020 року.

“Замість того, щоб створювати контент самостійно, ми бачимо, що вони почали поширювати контент”, — наводять слова директора з розумного аналізу в FireEye Inc. Джона Хультквіста.

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“Таким чином, він (контент — ред.) не обов’язково буде фейковим, і це дає їм можливість ховатися за когось іншого”, — додав він.

Видання приводить слова старшого дослідника загроз в Symantec Corp. Кендіда Вуеста, у відповідності до яких, інші хакери зламують комп’ютери і використовують їх задля створення великої кількості сторінок в соціальних мережах, яким намагаються придати вигляд справжніх, створюючи для них правдоподібних фоловерів та “лайків”.

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Незважаючи на те, що приховані зусилля з поширення контенту, що розколює суспільство, створеного іншими, не є новою технікою, хакери та інтернет-тролі, здається, в значній мірі використовують її напередодні наступних президентських виборів в США.

Вуест повідомив, що він помітив скорочення кількості випадків створення нового контенту за допомогою підроблених облікових записів у період з 2017 по 2018 рік та поступовий перехід до нової методики, а саме створення масових фоловерів, яких можна було б використовувати для поширення повідомлень, що розколюють суспільство, в 2020 році.

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Директор ФБР Крістофер Рей, виступаючи у вівторок на конференції RSA в Сан-Франциско, сказав, що на сьогодні, соціальні мережі залишаються основним засобом впливу іноземних гравців на вибори у США. Тому ФБР працює з компаніями, які спеціалізуються на цій проблемі.

“Що практично не слабшає і тільки посилюється в ході виборчих циклів — це кампанія зі зловмисного іноземного впливу, особливо з використанням соціальних мереж”, — сказав директор ФБР.

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“Це триває, і ми готуємося до того, що це продовжиться і буде рости до 2020 року”, — зазначив Рей.

Додається, що усунення іноземних кампаній впливу залишається важким завданням для керівництва соціальних мереж через те, що важко виділити фейкові сторінки від справжніх.

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Натаніель Глейхер, глава політики кібербезпеки в Facebook, сказав, що контроль цих спроб є “неймовірно складним балансом”.

Він пояснив, що компаніям потрібно знайти способи створити труднощі для зловмисників, які намагаються впливати на дискусію, без одночасного ускладнення цього процесу для користувачів.

Як повідомляв УНН, Євросоюз звинуватив Google, Facebook і Twitter у невиконанні обіцянок.

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