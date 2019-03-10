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Российская "фабрика-троллей" в соцсетях меняет стратегию по вмешательству в выборы

Российская "фабрика-троллей" в соцсетях меняет стратегию по вмешательству в выборы

Киев  •  УНН

 • 21194 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Российские интернет-тролли снова планируют вмешаться в выборы в США в 2020 году, поэтому они изменили стратегию поведения в социальных сетях. Теперь, создавая фейковые аккаунты, они поширують чужие сообщения, усиливали бы политические распри в обществе. Об этом, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, пишет Bloomberg, передает УНН.

Связанное с Кремлем агентство Интернет-исследований, которую еще называют «фабрикой троллей", может быть среди тех, кто пытается обойти введенные интернет компаниями (включая Facebook Inc. и Twitter Inc. и другие) меры по поиску и удалению фейковых контента, созданного хакерами, чтобы посеять раскол среди американского электората в президентской кампании 2020 года.

"Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они начали распространять контент", - приводят слова директора по умному анализу в FireEye Inc. Джона Хультквиста.

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"Таким образом, он (контент - ред.) не обязательно будет фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - добавил он.

Издание приводит слова старшего исследователя угроз в Symantec Corp. Кендида Вуеста, в соответствии с которыми, другие хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества страниц в социальных сетях, которым пытаются придать вид настоящих, создавая для них правдоподобных подписчиков и "лайков".

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Несмотря на то, что скрытые усилия по распространению контента, раскалывают общество, созданного другими, не является новой техникой, хакеры и интернет-тролли, кажется, в значительной степени используют ее накануне следующих президентских выборов в США.

Вуест сообщил, что он заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей в период с 2017 по 2018 рек и постепенный переход к новой методики, а именно создание массовых фолловеров, которых можно было бы использовать для распространения сообщений, которые раскалывают общество, в 2020 году.

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Директор ФБР Кристофер Рэй, выступая во вторник на конференции RSA в Сан-Франциско, сказал, что на сегодня, социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США. Поэтому ФБР работает с компаниями, которые специализируются на эту тему.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренного иностранного влияния, особенно с использованием социальных сетей", - сказал директор ФБР.

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"Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти до 2020 года", - отметил Рэй.

Добавляется, что устранение иностранных кампаний влияния остается трудной задачей для руководства социальных сетей из-за того, что трудно выделить фейковые страницы от настоящих.

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Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности в Facebook, сказал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".

Он пояснил, что компаниям нужно найти способы создать трудности для злоумышленников, которые пытаются влиять на дискуссию, без одновременного осложнения этого процесса для пользователей.

Как сообщал УНН, Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний.

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