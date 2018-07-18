Російські тролі активні в Нідерландах та Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські інтернет-тролі активні в Нідерландах та Бельгії. Про це повідомляє УНН з посиланням на нідерландське видання NRC.
Сліди дезінформаційної кампанії ведуть до російської фірми Internet Research Agency, пов’язаної з Кремлем і яку звинувачено у втручанні в американські вибори.
200 тисяч дописів у Twitter, що вплинули на дебати в Бельгії та Нідерландах, в останні роки було відправлено з фальшивих сторінок, створених працівниками російської компанії, відомої як "фабрика тролів".
Раніше, конгресмени-демократи Комітету з розвідки Палати представників США опублікували копії проплачених “фабрикою тролів” публікацій у Facebook, створених задля впливу на американські президентські вибори в 2016 році.
Нагадаємо, сервіс Reddit заблокував 944 облікових записів, пов'язаних з російської "фабрикою тролів".
Як повідомляв УНН, Facebook оголосив про видалення сотень облікових записів і сторінок, пов’язаних з російською “фабрикою тролів”.