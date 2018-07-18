Российские тролли активны в Нидерландах и Бельгии

Следы дезинформационной кампании ведут к российской фирме Internet Research Agency, связанной с Кремлем и которую обвинили во вмешательстве в американские выборы.



200 тысяч сообщений в Twitter, повлиявших на дебаты в Бельгии и Нидерландах, в последние годы было отправлено из фальшивых страниц, созданных работниками российской компании, известной как "фабрика троллей".



Ранее конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных "фабрикой троллей" публикаций в Facebook, созданных для воздействия на американские президентские выборы в 2016 году.



Напомним, сервис Reddit заблокировал 944 учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей".

Как сообщал УНН, Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей".