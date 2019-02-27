США вимкнули доступ до інтернету російській "фабриці тролів"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Військові США заблокували доступ до інтернету так званій “фабриці тролів” під час виборів до Конгресу США у минулому році. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post, яке посилається на свої джерела.
Кібератака на офіс російського “Агентства інтернет-досліджень”, яке прийнято пов’язувати із кухарем Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, відбулась 6 листопада минулого року. У США на той час були якраз відбувались проміжні вибори до Конгресу.
“Іншими словами, вони перевели „Агентство інтернет-досліджень“ в офлайн-режим. Вони просто вимкнули їх”, — сказав співрозмовник газети.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ блокувала спроби втручання спецслужб РФ у президентські вибори в Україні
Як додав співрозмовник газети, цей акт кібератаки був одним з перших кроків, який мав стати частиною наступальної компанії США щодо кібер спротиву Росії, яке спрямоване на усунення спроб втрутитися в американські вибори 2016 року.
Як повідомляв УНН, адміністрація мережі мікроблогів Twitter стверджує, що зафіксувала спроби вплинути на проміжні вибори в США в листопаді 2018 року за допомогою акаунтів, пов’язаних з Росією, Іраном і Венесуелою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ розкрили докази втручання РФ з доповіді для сенату США