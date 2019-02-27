США вимкнули доступ до інтернету російській "фабриці тролів"

Кібератака на офіс російського “Агентства інтернет-досліджень”, яке прийнято пов’язувати із кухарем Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, відбулась 6 листопада минулого року. У США на той час були якраз відбувались проміжні вибори до Конгресу.

“Іншими словами, вони перевели „Агентство інтернет-досліджень“ в офлайн-режим. Вони просто вимкнули їх”, — сказав співрозмовник газети.

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Як додав співрозмовник газети, цей акт кібератаки був одним з перших кроків, який мав стати частиною наступальної компанії США щодо кібер спротиву Росії, яке спрямоване на усунення спроб втрутитися в американські вибори 2016 року.

Як повідомляв УНН, адміністрація мережі мікроблогів Twitter стверджує, що зафіксувала спроби вплинути на проміжні вибори в США в листопаді 2018 року за допомогою акаунтів, пов’язаних з Росією, Іраном і Венесуелою.

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