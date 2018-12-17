ЗМІ розкрили докази втручання РФ з доповіді для сенату США

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Оксфордський університет і аналітики компанії Graphika провели розслідування, що стосується технічного боку ймовірного російського втручання в президентські вибори в США. Про це пише The Washington Post з посиланням на копію документа, який повинен бути офіційно опублікований на цьому тижні, інформує УНН.