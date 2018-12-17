ЗМІ розкрили докази втручання РФ з доповіді для сенату США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Оксфордський університет і аналітики компанії Graphika провели розслідування, що стосується технічного боку ймовірного російського втручання в президентські вибори в США. Про це пише The Washington Post з посиланням на копію документа, який повинен бути офіційно опублікований на цьому тижні, інформує УНН.
Метою розслідування стала робота російського “Агентства інтернет-досліджень” та діяльність російських ботів і фейкових сторінок. Згідно з підсумками аналізу декількох мільйонів постів в соціальних мережах, їхня активність збігалася в часі з ключовими подіями політичного життя в США. Мова, зокрема, йде про дати дебатів кандидатів у президенти і партійних з’їздів.
Автори доповіді стверджують, що їм вдалося знайти прямі сліди російського втручання. Так, в ряді випадків для оплати реклами акаунтів використовувалися рублі. В контактній інформації окремих сторінок були російські номери телефонів. В логах комп’ютерів також були знайдені ip-адреси, зареєстровані в Санкт-Петербурзі, де базується російське “Агентство інтернет-досліджень”.
Дані для аналізу дослідники отримали від компаній Facebook, Twitter і Google. Вони охоплюють період аж до середини 2017 року, коли власні розслідування діяльності російських ботів почали самі інтернет-гіганти. Також аналізувались дані, передані комітетом з розвідки палати представників США. Автори документа не стали вивчати ймовірний вплив Росії на останні політичні події в США і листопадові проміжні вибори.
“Ясно те, що всі повідомлення (в соцмережах) були явно створені в інтересах республіканської партії і особливо Дональда Трампа... Трамп найчастіше згадується в інформаційних кампаніях, націлених на електорат консервативних і правих поглядів, і ці повідомлення спонукали групи виборців підтримати його. Для основних груп виборців, які могли представляти загрозу для Трампа, були підготовлені інші повідомлення, за допомогою яких їх намагалися заплутати, відвернути і, в кінцевому рахунку, відмовити від голосування”, — цитує WP текст доповіді.
Зокрема, метою подібної інтернет-активності була активізація боротьби за право на зброю і проти імміграції. Одночасно організатори інформаційних кампаній намагалися послабити активність виборців лівих поглядів і афроамериканського населення. Так, сторінка руху за права чорношкірого населення BlackMatters US просувалася за допомогою наступного рекламного повідомлення в Google: “Копи вбивають чорних дітей. Ви впевнені, що ваш син не буде наступним?”.
Нагадуємо, американський конгресмен подасть запит в Deutsche Bank про транзакції Трампа.