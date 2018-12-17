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СМИ раскрыли доказательства вмешательства РФ из доклада для сената США

Киев • УНН

 • 9345 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели расследование, касающееся технической стороны вероятного российского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе, передает УНН.

СМИ раскрыли доказательства вмешательства РФ из доклада для сената США

Целью расследования стала работа российского “Агентства интернет-исследований” и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Согласно итогам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях, их активность совпадала по времени с ключевыми событиями политической жизни в США. Речь, в частности, идет о датах дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов.

Авторы доклада утверждают, что им удалось найти прямые следы российского вмешательства. Так, в ряде случаев для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли. В контактной информации отдельных страниц были российские номера телефонов. В логах компьютеров также были найдены ip-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское “Агентство интернет-исследований”.

Данные для анализа исследователи получили от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период вплоть до середины 2017 года, когда собственные расследования деятельности российских ботов начали сами интернет-гиганты. Также анализу подверглись данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США. Авторы документа не стали изучать предполагаемое влияние России на последние политические события в США и ноябрьские промежуточные выборы.

“Ясно то, что все сообщения (в соцсетях) были явно созданы в интересах республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных группам избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и, в конечном счете, отговорить от голосования”, — цитирует WP текст доклада.

В частности, целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. Одновременно организаторы информационных кампаний пытались ослабить активность избирателей левых взглядов и афроамериканского населения. Так, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: “Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?”.

Напоминаем, американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа.

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