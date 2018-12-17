СМИ раскрыли доказательства вмешательства РФ из доклада для сената США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели расследование, касающееся технической стороны вероятного российского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе, передает УНН.
Целью расследования стала работа российского “Агентства интернет-исследований” и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Согласно итогам анализа нескольких миллионов постов в социальных сетях, их активность совпадала по времени с ключевыми событиями политической жизни в США. Речь, в частности, идет о датах дебатов кандидатов в президенты и партийных съездов.
Авторы доклада утверждают, что им удалось найти прямые следы российского вмешательства. Так, в ряде случаев для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли. В контактной информации отдельных страниц были российские номера телефонов. В логах компьютеров также были найдены ip-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское “Агентство интернет-исследований”.
Данные для анализа исследователи получили от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период вплоть до середины 2017 года, когда собственные расследования деятельности российских ботов начали сами интернет-гиганты. Также анализу подверглись данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США. Авторы документа не стали изучать предполагаемое влияние России на последние политические события в США и ноябрьские промежуточные выборы.
“Ясно то, что все сообщения (в соцсетях) были явно созданы в интересах республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных группам избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и, в конечном счете, отговорить от голосования”, — цитирует WP текст доклада.
В частности, целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. Одновременно организаторы информационных кампаний пытались ослабить активность избирателей левых взглядов и афроамериканского населения. Так, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: “Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?”.
Напоминаем, американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа.