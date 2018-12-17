Американський конгресмен подасть запит в Deutsche Bank про транзакції Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Впливовий американський конгресмен-демократ Адам Шифф (від штату Каліфорнія) заявив у неділю, що розглядає можливість подати запит до німецького банку Deutsche Bank про транзакції, що здійснювалися президентом США Дональдом Трампом, щоб законодавці могли вивчити їх на предмет можливих порушень, інформує УНН з посиланням на Bloomberg.
За версією Шиффа, документи німецького фінінституту можуть містити свідоцтва підозрілих або незаконних бізнес-угод між компанією Trump Organization і представниками РФ. За його словами, якщо в усьому цьому мала місце будь-яка “форма корупції”, то вона “повинна бути виявлена”.
Шіфф зараз є старшим демократом у Спецкомітеті з розвідки Палати представників Конгресу. Як очікується, в наступному році він стане головою даного комітету нижньої палати, контроль над якою за підсумками листопадових виборів в США перейшов до демократів. Шіфф раніше вже заявляв, що має намір ініціювати відразу ряд розглядів, пов’язаних з ймовірними правопорушеннями Трампа. Тепер же, як він дав зрозуміти, спецкомітет з розвідки може направити офіційну повістку в Deutsche Bank з вимогою надати конгресменам відомості про угоди Трампа.
Як повідомляв УНН, екс-юриста Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень на початку 2019 року.