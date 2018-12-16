Екс-юриста Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень на початку 2019 року

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен може бути викликаний до Конгресу США на початку наступного року для дачі свідчень з приводу ймовірних порушень закону з боку американського лідера. Про це заявив у неділю в інтерв’ю телекомпанії CNN майбутній голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США Елайджа Каммінгс (демократ, від штату Меріленд), інформує УНН.