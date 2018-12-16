Екс-юриста Трампа можуть викликати в Конгрес для дачі свідчень на початку 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен може бути викликаний до Конгресу США на початку наступного року для дачі свідчень з приводу ймовірних порушень закону з боку американського лідера. Про це заявив у неділю в інтерв’ю телекомпанії CNN майбутній голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США Елайджа Каммінгс (демократ, від штату Меріленд), інформує УНН.
У середу Коен був засуджений судом в Нью-Йорку до трьох років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в низці злочинів, в тому числі нецільовій витраті коштів, виділених на передвиборчу боротьбу.
Як зазначив Каммінгс, який на початку наступного року стане головою зазначеного комітету після того, як контроль над нижньою палатою Конгресу за підсумками листопадових виборів перейшов до демократів, він сподівається, що Коен вже в січні зможе постати перед законодавцями. “Я сподіваюся, що Коен з’явиться перед Конгресом, де він зможе розповісти американському народу в точності все те, що він говорив (спецпрокурору США Роберту) Мюллеру і іншим (слідчим)”, — вказав Каммінгс.
“Я дійсно хотів би бачити його в Конгресі в січні, щоб члени Палати представників змогли задати йому питання”, — зазначив законодавець, говорячи про юриста. “Я думаю, що громадськості потрібно точно знати, що сталося, і, як я вважаю, він (Коен) може пролити світло на це”, — підкреслив Каммінгс.
Конгресмен в інтерв’ю також сказав, що не дивлячись на те, що докази на підтримку можливих правопорушень з боку Трампа поступово накопичуються, він вважає передчасними будь-які обговорення на тему запуску процедури імпічменту. За словами Каммінгса, Мюллеру, який розслідує можливу “змову” між помічниками Трампа і представниками РФ, треба дозволити “завершити роботу”.
Як повідомляв УНН, у США перевіряють майже всі організації, які очолював Трамп.