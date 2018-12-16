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Экс-юриста Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний в начале 2019 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн может быть вызван в Конгресс США в начале следующего года для дачи показаний по поводу предполагаемых нарушений закона со стороны американского лидера. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании CNN будущий председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд), информирует УНН.

Экс-юриста Трампа могут вызвать в Конгресс для дачи показаний в начале 2019 года

В среду Коэн был приговорен судом в Нью-Йорке к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу.

Как отметил Каммингс, который в начале следующего года станет председателем указанного комитета после того, как контроль над нижней палатой Конгресса по итогам ноябрьских выборов перешел к демократам, он надеется, что Коэн уже в январе сможет предстать перед законодателями. “Я надеюсь, что Коэн предстанет перед Конгрессом, где он сможет рассказать американскому народу в точности все то, что он говорил (спецпрокурору США Роберту) Мюллеру и другим (следователям)”, — указал Каммингс.

“Я действительно хотел бы видеть его в Конгрессе в январе, чтобы члены Палаты представителей смогли задать ему вопросы”, — отметил законодатель, говоря про юриста. “Я думаю, что общественности нужно точно знать, что произошло, и, как я полагаю, он (Коэн) может пролить свет на это”, — подчеркнул Каммингс.

Конгрессмен в интервью также сказал, что несмотря на то, что доказательства в поддержку возможных правонарушений со стороны Трампа постепенно копятся, он считает преждевременными любые обсуждения на тему запуска процедуры импичмента. По словам Каммингса, Мюллеру, расследующему возможный “сговор” между помощниками Трампа и представителями РФ, надо позволить “завершить работу”.

Как сообщал УНН, в США проверяют почти все организации, которые возглавлял Трамп.

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