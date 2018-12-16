У США перевіряють майже всі організації, які очолював Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Розслідування проводяться по відношенню до практично всіх організацій, якими протягом останнього десятиліття керував президент США Дональд Трамп. Про це повідомила газета The Washington Post, інформує УНН.
Видання відзначає, що компанія Trump Organization захищається в американських судах, де позивачі звинувачують її у веденні справ з іноземними урядами. Крім того, ряд штатів хочуть провести розслідування податкової практики цієї компанії. Газета також наводить як приклад виборчий штаб Трампа, який “знаходиться під пильною увагою” спецпрокурора США Роберта Мюллера, що веде розгляд втручання РФ у американські вибори. В результаті свою провину визнали екс-керівник штабу Пол Манафорт і чотири екс-радники республіканця.
Як зазначає The Washington Post, Мюллер проводить розслідування і щодо організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з нагоди інавгурації Трампа за підозрою у використанні іноземних надходжень, що заборонено законом. Дане питання, а також багато інших, пов’язані з нинішнім президентом, планують вивчити і демократи, які в січні 2019 року отримають більшість в Палаті представників Конгресу США і будуть очолювати її комітети, в тому числі і спецкомітет з розвідки. Більш того прокуратура штату Нью-Йорк планує провести масштабне розслідування обставин отримання державних субсидій компаніями Трампа, шукати можливі ознаки порушення президентом конституційної заборони на отримання подарунків та винагород від іноземних держав, а також перевірить діяльність благодійного фонду Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation).
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Видання підкреслює, що Трамп в 2019 році зіткнеться з великою кількістю правових проблем, наслідки яких досі не зрозумілі. The Washington Post наводить думку експертів, які стверджують, що чинний президент не може бути звинувачений в скоєнні федеральних злочинів.
Як повідомляв УНН, компанія Трампа отримувала зібрані на його інавгурацію кошти.