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В США проверяют почти все организации, которые возглавлял Трамп

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Расследования проводятся в отношении практически всех организаций, которыми в течение последнего десятилетия руководил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает УНН.

В США проверяют почти все организации, которые возглавлял Трамп

Издание отмечает, что компания Trump Organization защищается в американских судах, где истцы обвиняют ее в ведении дел с иностранными правительствами. Кроме того, ряд штатов хотят провести расследование налоговой практики этой компании. Газета также приводит в пример избирательный штаб Трампа, который “находится под пристальным вниманием” спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство вмешательства РФ в американские выборы. В результате свою вину признали экс-руководитель штаба Пол Манафорт и четыре экс-советника республиканца.

Как отмечает The Washington Post, Мюллер проводит расследование и в отношении организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по случаю инаугурации Трампа по подозрению в использовании иностранных поступлений, что запрещено законом. Данный вопрос, а также многие другие, связанные с нынешним президентом, планируют изучить и демократы, которые в январе 2019 года получат большинство в Палате представителей Конгресса США и будут возглавлять ее комитеты, в том числе и спецкомитет по разведке. Более того прокуратура штата Нью-Йорк планирует провести масштабное расследование обстоятельств получения государственных субсидий компаниями Трампа, искать возможные признаки нарушения президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств, а также проверит деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в США ведется расследование по расходам на инаугурацию Трампа

Издание подчеркивает, что Трамп в 2019 году столкнется с большим количеством правовых проблем, последствия которых до сих пор неясны. The Washington Post приводит мнение экспертов, которые утверждают, что действующий президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений.

Как сообщал УНН, компания Трампа получала собранные на его инаугурацию средства.

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