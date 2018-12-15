Компанія Трампа отримувала зібрані на його інавгурацію кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія Trump Organization, що належить президентові США Дональду Трампу, отримувала кошти від комітету, який займався збором коштів на проведення його інавгурації в січні минулого року, мова може йти про порушення закону. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті некомерційної організації ProPublica, яка займається журналістськими розслідуваннями, передає УНН.
Стаття підготовлена спільно співробітниками ProPublica і радіостанції WNYC. “Коли в цьому році стало відомо, що інавгураційний комітет Дональда Трампа зібрав і витратив безпрецедентний обсяг коштів, деякі задалися питанням про те, куди пішли всі ці гроші. Як з’ясувалося, одним з тих, хто отримав вигоду, був сам Трамп”, — констатується в матеріалі.
Згідно із листуванням по електронній пошті і фінансовим документам, з якими ознайомилися журналісти, кошти інавгураційного комітету витрачалися на оплату готелю в Вашингтоні, що належить Trump Organization, зокрема, на номери, харчування та оренду приміщень. В обговореннях щодо того, скільки комітет повинен заплатити за це, ключову роль грала дочка чинного американського лідера — Іванка Трамп, що є в даний час радником президента США. У той час вона була одним з керівників Trump Organization, однак після інавгурації батька пішла з даної посади.
У матеріалі йдеться, що представник комітету у дипломатичному листуванні з Іванкою Трамп по електронній пошті висловлював стурбованість з приводу того, що вартість оренди приміщень в готелі є завищеною і це може викликати труднощі при майбутніх фінансових перевірках.
Як підкреслюється в публікації, якщо зазначений готель Трампа здавав комітету приміщення за свідомо завищеними цінами, “це може бути порушенням податкового законодавства”. У статті також зазначається, що в даному випадку мова може йти про незаконне збагачення.
Нагадуємо, у США ведеться розслідування щодо витрат на інавгурацію Трампа.