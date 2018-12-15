Компанія Трампа отримувала зібрані на його інавгурацію кошти

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Компанія Trump Organization, що належить президентові США Дональду Трампу, отримувала кошти від комітету, який займався збором коштів на проведення його інавгурації в січні минулого року, мова може йти про порушення закону. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті некомерційної організації ProPublica, яка займається журналістськими розслідуваннями, передає УНН.